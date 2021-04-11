الأحد , أبريل 11 2021
العلماء يحددون عادة تطيل العمر 28 سنة في حال التخلي عنها

العلماء يحددون عادة تطيل العمر 28 سنة في حال التخلي عنها

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العلماء يحددون عادة تطيل العمر 28 سنة في حال التخلي عنها

توصل فريق من العلماء إلى أن الابتعاد عن عادة يمكن أن يطيل العمر بمقدار 28 عاما.

الدراسة التي أشرف عليها علماء من معهد كارولينسكا في السويد، توصلت إلى أن الامتناع عن تناول الكحول يمكن أن يطيل العمر.

راقب العلماء وعلى مدار 20 متوسط العمر لمدمني الكحول في كل من الدنمارك والسويد وفنلندا، لمعرفة تأثير الكحول، حيث ارتفع معدل الوفيات بين أفراد هذه الفئة لعوامل تتعلق بشرب الكحول.

وفي المتوسط انخفض متوسط العمر المتوقع إلى 28 سنة.

هذا ولا يزال يحذر الأطباء بشكل شبه دوري من الآثار السلبية للكحول، حتى إن كانت بجرعات صغيرة، إذ تزيد الكحول من خطر الإصابة بالسرطان والخرف والعجز الجنسي والعقم، كما تؤثر سلبا على عمل القلب والدماغ والكبد.

في وقت سابق، حدد علماء أمريكيون أربع عادات يمكن أن تزيد من متوسط ​​العمر المتوقع بعشر سنوات، بحسب ما نشر موقع “إكسبريس”.

وأوصى العلماء باتباع نظام غذائي متوسطي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، بالإضافة للتقليل من مستويات التوتر والبحث عن لحظات سعيدة في الحياة، بالإضافة للتوقف عن الشرب والتدخين.

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