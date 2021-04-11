7 أخطاء شائعة تفسد مذاق القهوة

تعد القهوة المشروب الأكثر انتشاراً حول العالم والذي يمتلك شعبية لا مثيل لها. فالكثير من الأشخاص يشربونه بشكل يومي. ولكن هناك بعض الأخطاء الشائعة تفسد مذاق القهوة عند صنعها. وفيما يلي سنعرّفك إلى أبرزها.

1- عدم شراء قهوة طازجة.

2- عدم المعرفة بكمية الكافيين.

3-تحضير القهوة لمدة أقل من 4 دقائق.

4-اختلاف حجم حبات القهوة.

5-استخدام أوانٍ متسخة.

6- شرب القهوة مع الحليب والسكر.

7-الاحتفاظ بالقهوة لفترة تزيد عن الشهر.

الإمارات نيوز

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