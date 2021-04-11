رئيس غرفة التجارة الأردني: العمل على رفع الرسوم والقيود المالية بين الجانبين السوري والأردني

عبر رئيس غرفة تجارة الأردن نائل رجا الكباريتي عن جدية القطاع الخاص الأردني بالتطلع إلى بناء شراكات اقتصادية مع سورية على أساس تعزيز فرص التكامل في قطاعات الاقتصاد والتجارة وغيرها، لافتاً إلى أهمية اتخاذ خطوات عملية لأجل الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي وتذليل العقبات وإزالة معوقات التجارة التي تعترض تنشيط التجارة البينية وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين لتحريك عجلة الاستيراد والتصدير ولإعادة إحياء التجارة.

وأضاف الكباريتي إن الهدف من الزيارة إلى سورية هو تأكيد وتعزيز العلاقة المميزة بين القطاع الخاص الأردني والقطاع الخاص السوري، وزيارتنا إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هي بهدف تذليل وإزالة بعض القرارات التي صدرت بالسنوات الماضية خلال الأزمة في سورية والرجوع إلى ما كانت عليه العلاقات الاقتصادية بين البلدين كما كانت قبل الحرب على سورية، لافتاً إلى أن زيادة التبادل التجاري بين البلدين هي المسار الذي نعمل عليه،

إضافة إلى تنشيط حركة القطاعات الاقتصادية واللوجستية في المنطقة الحرة السورية الأردنية والأهم رفع قائمة المواد لزيادة التبادل التجاري وإزالة جميع العقبات والحواجز التي تعوق عملية التبادل التجاري، وتحقيق الاستقرار في العلاقات الاقتصادية باعتبار أن الاستقرار هو انتعاش لكل القطاعات الاقتصادية، وفتح الحدود بين الجانبين، مطالباً بتفعيل المنطقة الحرة السورية الأردنية، وإيجاد حل وآلية يسمح من خلالها بدخول البضائع السورية إلى الأردن والبضائع الأردنية إلى سورية لتخفيف الأعباء عن الشحن والترانزيت للعبور.

وأضاف الكباريتي: نعمل على رفع الرسوم والقيود المالية وهناك جدية من الجانبين السوري والأردني بذلك مؤكداً أن هناك لغة تفاهم كبيرة بين الجانبين لتفعيل التبادل التجاري وتنشيط تجارة الترانزيت، لما لها من دور حيوي ومهم في تنشيط انسياب السلع بين الجانبين وإلى أسواق الدول الأخرى والعمل على انسياب البضائع إلى أسواق البلدين وتحقيق أفضل أشكال التعاون والتكامل بين مختلف الفعاليات الاقتصادية والصناعية.

رئيس غرفة تجارة الأردن أشاد بالمنتـج السوري الذي يحظى بإعجاب واهتمام الشعب الأردني، والسلعة الســورية تعتبر من السلع المتميــزة، لذلك، نأمل أن نجد الطرق المناســبة لإعادة العجلة الطبيعية للعلاقات الاقتصادية وتنشيطها وتلبية احتياجات سوقي البلدين.

لذلك، نأمل أن نجد الطرق المناسبة لإعادة العجلة الطبيعية للعلاقات الاقتصادية وتنشيطها وتلبية احتياجات سوقي البلدين. ودعا رئيس غرفة التجارة الأردني إلى أهمية إقامة معارض ومهرجانات تسوق مشتركة بين الجانبين من شأنها توفير السلع والمنتجات الوطنية حاجة أسواق البلدين وإقامة مشاريع استثمارية،

ولاسيما أن سورية مقبلة على حالة استقرار سيكون لها انعكاسات اقتصادية ونتائج إيجابية على دول الجوار والمنطقة بشكل عام، مشيدا بجهود أعضاء غرف التجارة الأردنية وجميع الفعاليات الأردنية التي تعمل على تطوير وتعميق علاقات التعاون القائمة بين البلدين، مضيفاً: إن المعنيين في القطاع الاقتصادي السوري والأردني لديهم نية صادقة لإنعاش الاقتصاد وتفعيل التعاون بين البلدين وتخفيف الأعباء وحل كل العوائق والقضايا العالقة لتسهيل انسياب السلع.

الوطن

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