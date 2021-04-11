رقابة ريف دمشق: إغلاق محطة وضبط أخرى تتاجر بالمازوت

ضبطت دوريات حماية المستهلك بريف دمشق خزاناً لتوزيع المازوت على ‏أوتستراد درعا يقوم صاحبه بتجميع البطاقات الالكترونية وذلك لقطع مخصصاتها ‏بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء حيث تم إحالة المخالف موجوداً إلى القضاء ‏المختص.‏

كما ضبطت محطة محروقات في الغوطة الشرقية بمخالفة الاتجار بمادة المازوت ‏المدعوم من قبل الدولة الخاص بالزراعة والتصرف بها. وأغلقت محطة في النبك ‏بمخالفة تجميع البطاقات الالكترونية والاتجار بالمادة. ‏

وضبطت أربع مخابز تموينية في سيدي مقداد وبيت سحم ويلدا وخيارة دنون ‏بمخالفات سوء صناعة الخبز وبيع الخبز بدون أكياس .‏

وفي عقربا تم ضبط معملان أحدهما لصناعة البسكويت والكراميل والآخر لصناعة ‏الكونسروة بحوزتهما مواد منتهية الصلاحية ( 246 كغ خل و دبس رمان ) و ( ‏‏390 كغ بسكويت برشام وتوفي بالحليب ) تم حجزها للإتلاف بعد صدور قرار ‏القضاء .‏

وقد نظمت عناصر المديرية 45 ضبطاً شملت محل لبيع المنظفات في حرنة ‏الشرقية بمخالفة عدم إبراز فواتير الشراء لمواد مجهولة المصدر ( صابون ديتول ) ‏وموزع غاز في السيدة زينب يتقاضى زيادة بالأسعار ومخالفات النقص في بطاقة ‏البيان وعدم إبراز فواتير الشراء وعدم الإعلان عن الأسعار .‏

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