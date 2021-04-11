رقابة ريف دمشق: إغلاق محطة وضبط أخرى تتاجر بالمازوت
ضبطت دوريات حماية المستهلك بريف دمشق خزاناً لتوزيع المازوت على أوتستراد درعا يقوم صاحبه بتجميع البطاقات الالكترونية وذلك لقطع مخصصاتها بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء حيث تم إحالة المخالف موجوداً إلى القضاء المختص.
كما ضبطت محطة محروقات في الغوطة الشرقية بمخالفة الاتجار بمادة المازوت المدعوم من قبل الدولة الخاص بالزراعة والتصرف بها. وأغلقت محطة في النبك بمخالفة تجميع البطاقات الالكترونية والاتجار بالمادة.
وضبطت أربع مخابز تموينية في سيدي مقداد وبيت سحم ويلدا وخيارة دنون بمخالفات سوء صناعة الخبز وبيع الخبز بدون أكياس .
وفي عقربا تم ضبط معملان أحدهما لصناعة البسكويت والكراميل والآخر لصناعة الكونسروة بحوزتهما مواد منتهية الصلاحية ( 246 كغ خل و دبس رمان ) و ( 390 كغ بسكويت برشام وتوفي بالحليب ) تم حجزها للإتلاف بعد صدور قرار القضاء .
وقد نظمت عناصر المديرية 45 ضبطاً شملت محل لبيع المنظفات في حرنة الشرقية بمخالفة عدم إبراز فواتير الشراء لمواد مجهولة المصدر ( صابون ديتول ) وموزع غاز في السيدة زينب يتقاضى زيادة بالأسعار ومخالفات النقص في بطاقة البيان وعدم إبراز فواتير الشراء وعدم الإعلان عن الأسعار .
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