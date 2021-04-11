الأحد , أبريل 11 2021
الرئيس الأسد يتسلم أوراق اعتماد سفيرين جديدين لدولة عربية وأخرى لاتينية

الرئيس الأسد يتسلم أوراق اعتماد سفيرين جديدين لدولة عربية وأخرى لاتينية

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الرئيس الأسد يتسلم أوراق اعتماد سفيرين جديدين لدولة عربية وأخرى لاتينية

تسلم الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأحد، أوراق اعتماد سفيرين جديدين لدى سوريا، لكل من موريتانيا والأرجنتين.

وتقبل الأسد أوراق اعتماد أحمد أدي محمد الراظي، سفيرا للجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسباستيان زافالا، سفيرا لجمهورية الأرجنتين لدى الجمهورية العربية السورية.

وجرى استقبال كلا من السفيرين على حدة، حيث استقبل السفيران وودعا في قصر الشعب بالمراسم المعتادة.

الرئيس الأسد يتسلم أوراق اعتماد سفيرين جديدين لدولة عربية وأخرى لاتينية

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، ومنصور عزام، وزير شؤون رئاسة الجمهورية.

المصدر: RT

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