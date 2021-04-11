لماذا ارتفع سعر أصل العملة المشفرة 39%؟

ارتفع سعر أصل العملة المشفرة الرئيسية XRP (CRYPTO: XRP) بنحو 39%، وذلك عقب صدور حكم قضائي في الولايات المتحدة.

وبحسب موقع “بالبلدي”، فقد أحرزت شركةRipple ، وهي مطور XRP نصرا هاما عندما أعفى قاض فيدرالي المديرين التنفيذيين للشركة من موجب تقديم سجلاتهم المالية الشخصية إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات.

وأصدرت الحكم قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية سارة نيتبيرن، في المنطقة الجنوبية في نيويورك.

وذكرت نيتبيرن في الحكم الصادر يوم الجمعة الماضي أن طلبات هيئة الأوراق المالية والبورصات للحصول على السجلات لم تكن مرتبطة أو متناسبة مع احتياجات القضية.

وعقب صدور الحكم شهد سعر XRP ارتفاعا بنحو 39٪ من 1.01 دولار أمريكي إلى 1.39 دولار أمريكي قبل التصحيح والاستقرار عند 1.30 دولار أمريكي. وحدثت كافة تحركات السعر خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يذكر أن شركة Ripple هي المطورة لعملةXRP المستخدمة في التواصل بين البنوك والتسويات من قبل المؤسسات المالية الكبرى في جميع أنحاء العالم.

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