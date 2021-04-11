رفع جديد في أسعار الغزول القطنية المنتجة لدى القطاع العام

رفع جديد في أسعار الغزول القطنية المنتجة لدى القطاع العام

قرر مجلس إدارة “المؤسسة العامة للصناعات النسيجية” رفع أسعار الغزول القطنية المسرحة والممشطة والتوربينية المنتجة لدى شركات المؤسسة، والمباعة للقطاعين العام والخاص، وتراوح مقدار الزيادة بين 1,500 – 3,500 ل.س للكيلو.

وحصل آخر رفع لأسعار الغزول القطنية في 19 كانون الثاني 2021، وتراوح مقدار الزيادة حينها بين 1,170 – 1,960 ل.س للكيلو، وقبلها في تشرين الثاني 2020 قرر مجلس إدارة مؤسسة النسيج رفع أسعار الغزول القطنية، وقارب مقدار الزيادة حينها 1,300 ليرة، بعد رفع مماثل للأسعار تم في أيلول 2020، وقبلها في حزيران 2020.

وبحسب كلام سابق لصناعي النسيج والألبسة الجاهزة مهند شموط، فإن المصنعين بطبيعة الحال لا يشترون خيوط القطاع العام بل يفضّلون الخاصة أو المستوردة، مرجعاً المشكلة إلى رداءة الخيط الذي تنتجه المعامل الحكومية.

ووصلت قيمة مبيعات “المؤسسة العامة للصناعات النسيجية” إلى 47 مليار ليرة سورية خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، بزيادة قاربت 18 مليار ليرة عن مبيعات الفترة المماثلة من العام 2019، حيث كانت تقارب 29 مليار ليرة سورية.

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