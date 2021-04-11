السفير السوري في روسيا: التعاون الاقتصادي مع روسيا سينعكس إيجابياً على الوضع المعيشي

كشف السفير السوري لدى روسيا، رياض حداد، أن التوريدات الروسية إلى سورية، التي جرى الاتفاق عليها بين البلدين تسير على الطريق الصحيح، حيث وصل قسم منها إلى سورية والدفعات المتبقية ستصل تباعاً.

وبيّن حداد أن التوريدات المتفق عليها بين الجانبين السوري والروسي تسير على الطريق الصحيح، وقد وصل قسم منها إلى البلاد والدفعات المتبقية ستصل وفقاً للجداول الزمنية التي تم الاتفاق عليها مسبقاً، حيث تشمل هذه التوريدات العديد من المواد والسلع الأساسية، وتغطي قسماً هاماً من احتياجات الشعب السوري.

ولفت حداد إلى أن التوريدات الروسية دليل واضح على العلاقات الاقتصادية المتقدمة التي تجمع سورية مع روسيا الاتحادية، والتي تضاف إلى سجل طويل من التعاون المشترك مع الجانب الروسي، سواء على المستوى السياسي والعسكري أم الاقتصادي من خلال التعامل مع سورية اقتصادياً من دون تردد أو خوف من العقوبات الاقتصادية اللا إنسانية المفروضة على سورية من قبل الغرب.

وشدّد سفير سورية في روسيا على أن التعاون الاقتصادي مستمر بين البلدين وسينعكس بشكل إيجابي على الوضع المعيشي للمواطنين، لافتاً إلى أن هذا التعاون يتطور باستمرار ليشمل مناحٍ أخرى من ضمنها إعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها الحرب، وغيرها من أشكال التعاون الاقتصادي بين البلدين التي تهدف لإنعاش الاقتصاد السوري، وتحسين الوضع الاقتصادي القائم حالياً.

وبخصوص التوريدات الروسية الخاصة بلقاح «سبوتنيك v» الروسي المضاد لفيروس «كورونا»، بيّن حداد أن الاشتغال قائم وجدي على هذا الملف، والعمل جارٍ لإيصال الكميات المطلوبة قريباً.

وكشف حداد أن الدفعات الجديدة للقاح «سبوتنيك v»، ستصل إلى سورية في هذا الشهر.

الوطن

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