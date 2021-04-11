مسلسل السنونو لياسر العظمة لن يعرض في رمضان

أعلن الفنان السوري الشهير ياسر العظمة أن مسلسل السنونو المنتظر لن يعرض في رمضان بسبب عدم انتهاء العمليات الفنية.

وكتب العظمة عبر صفحته الشخصية في موقع “فيسبوك” مخاطباً جميع المتابعين قائلا: “كم كان جميلا أن نلقاكم في شهر رمضان المبارك، وقد وعدتكم لتحقيق ذلك وعدا جميلا متفائلا، وبذلنا كل جهد صادق، لكن العمليات الفنية استغرقت أكثر مما توقعنا”

وأضاف العظمة أن موعد العرض سيتم تأجيله إلى ما بعد شهر رمضان.

وأطلقت شركة Visioneersmena، الإعلان الترويجي الأوّل لمسلسل “السنونو” من بطولة الفنّان السوري ياسر العظمة، لموسم دراما رمضان 2021، وكشف الإعلان عن مفاجآتٍ جديدة، فيما يتعلق بمشاركة العديد من الفنّانين السوريين والعرب في المسلسل، ومنهم الفنّانة اللبنانية تقلا شمعون.

وسبق أن أعلن الفنّان السوري عابد فهد مبكراً عن مشاركته في المشروع، الذي يعود فيه “الأسطورة” ياسر العظمة إلى موسم الدراما الرمضانية، بعد سنواتٍ من الغياب عن الشاشة.

عودةٌ طال انتظارها بعد 8 سنوات على تقديم أحدث أجزاء “مرايا”، التي قدمها العظمة على مدى 30 عاماً “مما قرأ وسمع وشاهد”، وقد يعتقد البعض أن الفنّان السوري “تجرّأ” أخيراً، على تقديم عملٍ خارج إطار سلسلته الانتقادية الشهيرة.

ويشارك العظمة في المسلسل الجديد فنانون سوريون وعرب، منهم: عابد فهد، مرح جبر بشار إسماعيل، محمد قنوع، صباح الجزائري، سامية الجزايري، أمجد طعمة، مها المصري، جرجس جبارة، فادي صبيح.

وهو من إخراج خيري بشارة، ومعظمهم ظهروا في إعلان ترويجي (برومو) عن المسلسل سبق أن نشره العظمة عبر صفحته.

واشتهر العظمة بسلسلة “مرايا” التي قدمها لعقود طويلة (بدأت عام 1982)، وتوقفت عام 2013، لينطلق عبر سفينة “السنونو” من الإمارات العربية لكن “السنونو” في حقيقة الأمر لن يبتعد كثيراً عن “مرايا”، حيث كشف ياسر العظمة أنّه سيؤدي في مسلسله الجديد شخصية القبطان “عوني الناكش”، وهي شخصية من لوحةٍ شهيرة قدمها في “مرايا 97″، بعنوان “الرجل الذي يعرف كل شيء”.

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