مفتي دمشق يحدد الحد الأدنى لصدقة الفطر لكل شخص عن كل يوم

حدد مفتي دمشق يحدد الحد الأدنى لصدقة الفطر بـ 3500 ليرة سورية لكل شخص عن كل يوم

فدية الصوم 3500 ليرة سورية عن كل يوم إفطار

كفارة اليمين 35000 ليرة سورية بالحد الأدنى

نصاب الذهب 11,772,72 ليرة سورية

نصاب الفضة 1,972,000 ليرة سورية

هذا وكان القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي قد دعا المواطنين إلى التماس هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الاثنين المقبل الواقع في الـ 29 من شعبان 1442 هجرية الموافق لـ 12 من شهر نيسان 2021 ميلادية.

وطلب القاضي الشرعي الأول، في بيان أمس السبت، من كل من يرى هلال الشهر المبارك مراجعة أقرب محكمة شرعية لأداء الشهادة فيها علماً أنها فرض كفاية على المسلمين مشيراً إلى أن المحاكم الشرعية ستفتح أبوابها حتى ساعة متأخرة من الليل لتلقي ما يرد إليها في هذا الشأن ولإعلامها هاتفياً على الأرقام التالية 2213452 والفاكس رقم 2224062 ليصار إلى تعميم الإثبات من قبل المحكمة الشرعية بدمشق فقط دون غيرها.

ولفت القاضي الشرعي إلى أن قضاة الشرع في مراكز المحافظات سيداومون في مراكز عملهم في الموعد المذكور للاتصال بالقاضي الشرعي الأول عند تلقي الشهادة بالإثبات.

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