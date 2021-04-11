بالصور.. بعد 30 عاماً تخلصت من أظافرها !

تخلصت صاحبة أطول أظافر في العالم من لقبها في عطلة نهاية الأسبوع، بقص أظافرها بعد 30 عاماً.

حطمت الأمريكية “آيانا وليامز”، من مدينة “هيوستن”، رقم “غينيس” للأرقام القياسية لأطول أظافر أصابع في العالم في عام 2017، عندما بلغ طولها نحو 19 قدماً، وكانت تهدر أكثر من زجاجتي طلاء أظافر و20 ساعة لتجميلها، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

ولكن قبل أن تتخلص وليامز من أظافرها الطويلة، حققت رقم قياسي جديد، وهو 24 قدماً و0.7 بوصة، لتقص أظافرها بعدها داخل مكتب لأمراض الجلدية، وذلك باستخدام أداة دوارة كهربائية، وجاء ذلك بعد عدم قدرتها على القيام ببعض الأنشطة، مثل غسل الأطباق ووضع الملاءات على السرير.

ونقلت موسوعة “غينيس” عن وليامز قولها: «مع أظافري أو بدونها سأظل الملكة، أظافري لا تصنعني، أنا أصنع أظافري».

وصرحت صاحبة أطول أظافر أنها ستعرض أظافرها الطويلة التي تخلصت منها في متحف “بأورلاندو” في ولاية “فلوريدا”.

ولا تزال “لي_ريدموند” هي صاحبة أطول أظافر في العالم على الإطلاق، التي بدأت في إطالتهما منذ عام 1979، ووصل طولها إلى 28 قدماً، لكنها فقدتها في حادث سيارة في عام 2009.