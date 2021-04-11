ضربتان تلقاهما «ميسي»

سجل الأرجنتيني ” ليونيل_ميسي” نجم برشلونة رقماً سلبياً عقب هزيمة فريقه أمام ريال_مدريد 1-2، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ذكرت شبكة “سكواكا” للإحصائيات، أن ميسي حقق 21 تسديدة على مرمى “ريال مدريد” في مباريات الدوري الإسباني، دون أن ينجح في هزّ الشباك.

وأضافت الشبكة أن الأرجنتيني “البرغوث ” سدد في مباراة السبت 7 تسديدات على مرمى ريال مدريد، لكنه لم ينجح في تسجيل هدف.

يذكر أن آخر هدف لـ” ميسي” في شباك “ريال مدريد” يعود إلى موسم 2017-2018، في المباراة التي أقيمت على ملعب ” كامب_نو”، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2