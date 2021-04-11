“الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” تعلن الإغلاق العام من الثلاثاء

“الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” تعلن الإغلاق العام من الثلاثاء

قررت “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” فرض إغلاق عام في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها لمدة 10 أيام تبدأ يوم الثلاثاء القادم، في إطار قيود الوقاية من جائحة كورونا.

وقالت “الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي” في الإدارة إن ذلك يأتي “درءا للخطر الذي يشكله فيروس كورونا، ومنعا لانتشاره”.

وبموجب القرار رقم 96، يشمل الحظر إغلاق جميع المعابر الحدودية التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا “باستثناء الحالات الإنسانية والمرضى والطلاب والحركة التجارية”

كما يعلق العمل في جميع المؤسسات والدوائر التابعة للإدارة طيلة فترة الحظر “باستثناء الدوائر التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار بالعمل على أن يتم تحديدها من قبل الإدارة المعنية”.

واستثنى القرار جميع (المشافي- الصيدليات- المنظمات الإنسانية- الإعلاميين- الأفران- محطات بيع المحروقات)، أما المطاعم فيقتصر عملها على الطلبات الخارجية فقط.

كما استثنيت محلات بيع المواد الغذائية والخضار من الحظر، على أن “تفتح من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الخامسة عصرا”.

وكانت “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” فرضت في 3 من الشهر الجاري إجراءات مشددة لمواجهة كورونا بينها فرض حظر تجول (كلي وجزئي) شمل جميع المناطق إضافة إلى إغلاق المدارس والجامعات على أن يبدأ من 6 أبريل الجاري، حيث شمل الحظر الكلي حينها 3 مدن هي القامشلي والحسكة والرقة.

وحسب آخر إحصاءات نشرتها “الإدارة” فقد بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا 12236 حالة منها 422 حالة وفاة و1365 حالة شفاء.

المصدر: RT