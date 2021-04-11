توقعات الأبراج اليوم الاثنين 12 نيسان

برج الحمل 21 آذار – 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،هذا يوم الندم، فأنت تكتشف أنك ارتكبت أخطاء لم تكن تتوقع نتائجها بهذا الشكل. فكل دقيقة وساعة من هذا اليوم تحمل مفاجآت ليست بجيدة، وبخاصة في فترة ما بعد الظهر.

برج الثور 20 نيسان – 20 أيار

عزيزي برج الثور، يوم من الأيام العملية أيضاً، فأنت تنهمك بتسوية أعمالك ودعمها. رجال الأعمال والتجار من هذا البرج سيكون لهم ضربات حظ موفقة، ولديهم تقدم ملحوظ، ويكونون به سعداء.

برج الجوزاء 21 أيار – 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، حضر نفسك للقيام بالعديد من الأعمال والاجتماعات، فمنذ الصباح وأنت تذهب من مكان إلى آخر ومقعدك لن تجلس عليه كثيراً. طلتك الجميلة لها أثر كبير في التأثير على رأي الآخرين بأقوالك وآرائك، فاستغل هذا النهار جيداً قبل أن ينقلب عليك في المساء، لأن الأمور عندئذٍ لن تكون بصالحك.

برج السرطان 21 حزيران – 22 تموز

عزيزي برج السرطان، من المؤكد أنه النهار الأطول بحياتك، فأنت تشعر أن عقارب الساعة لا تمشي. قد تواجهك المشاكل ومناوشات في مجال العمل في فترتي الصباح والظهيرة.

برج الأسد 23 تموز – 22 آب

عزيزي برج الأسد، كثير من مواليد الأسد لن يحبذوا هذا اليوم، الذي يبدو لهم غامضاً وليس لديهم القدرة على تمييز الجيد من السيئ، فعليك بالتفكير جيداً بما تفعله، ولا تدع جرأتك وتهورك يحملانك لفعل الخطأ.

برج العذراء 23 آب – 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، ما يزال الحظ يدعمك يا صديقي الجدي ومنذ الصباح لتفعل ما تريد، شعبيتك ما تزال في أوجها، فاستغلها لتتقرب من الناس حولك، خبر جيد في الظهيرة قد يصل مواليد 15 إلى 19 كانون الثاني (يناير).

برج الميزان 23 أيلول – 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، تفكر كثيراً وبعينيك أكثر من سؤال تترجمها إلى سكوت وسماع ما يقوله الآخرون. لن تكون هنالك إجابة بالكلمات، فأنت فقط تهز رأسك بالإيجاب أو النفي لكثرة ما عندك من عمل وبخاصة في فترتي الصباح والظهيرة.

برج العقرب 23 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،اليوم يضم الكثير من الأحداث التي ستترك فيك أثراً لن تنساه، فهذا يوم الاكتشافات والحسابات القديمة. يختلف تقديرك للعديد من الأمور حولك، وبخاصة تجاه الآخرين، احذر من النقاشات العائلية أن تتطور إلى فرقة أو نزاعات.

برج القوس 22 تشرين الثاني – 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، شخصيتك قوية وتسيطر على كل الأمور بحياتك، وبخاصة العملية منها، في النهار تضع النقاط على الحروف، وتكون أكثر شجاعة في عرض موقفك والدفاع عن نفسك، يوم يعطيك نقاطا لدعم وضعك العملي.

برج الجدي 22 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،الفلك ما يزال إلى جانبك، وبخاصة في فترة النهار، حيث ما يزال بإمكانك تنفيذ ما تريد وإطلاق المبادرات وتوقيع العقود، فكل هذا سيجني لك أرباحاً، وبخاصة لمواليد 16 إلى 20 أيار (مايو).

برج الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

عزيزي برج الدلو، معاناتك قاربت على الانتهاء، لكن عليك بالصبر خلال فترة الصباح وحتى بعد الظهر، فما تزال المشاكل تحوم حولك، ومزاجك ليس بصافٍ، حافظ على هدوئك عند مواجهة مع أحد الأشخاص في العمل، ولا تكن متسرعاً في حكمك عليه، تخف حدة هذه الظروف في المساء، مع بقاء مزاجك متعكراً.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، كفى استهزاء بالآخرين، وقلل من ثرثرتك، فقد تجلب لك المشاكل، وبخاصة في فترتي الصباح والظهيرة. أعمال كثيرة تنتظرك على مكتبك، فسارع إلى تنفيذها قبل أن تسأل عنها من قبل مديرك، يوم ناجح، وبخاصة بعد السابعة والنصف مساء.

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