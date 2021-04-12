مدير الأوقاف يبيّن حكم لقاح كورونا … أنا مسؤول عن الفتوى

قال مدير أوقاف “اللاذقية” “محمد عليو” أن تحليل “بي سي آر” المخبري الخاص بفيروس كورونا وتلقي اللقاح المضاد للفيروس لا يفسدان الصيام.

وأضاف “عليو” في تصريح المحلية أن العلاج من المرض إذا لم يكن فيه غذاء للجسم فهو غير مفطر ولا علاقة له بالإفطار على حد قوله.

وأوضح مدير الأوقاف بأن تلقي اللقاح أو إجراء التحليل خلال نهار رمضان أثناء فترة الصوم لا يوجد فيهما غذاء للصائم يقويه على أداء الطاعة وبالتالي لا يعتبران من المفطرات مضيفاً أنه مسؤول عن هذه الفتوى على حد تعبيره.

يأتي ذلك قبل أيام من بداية شهر رمضان الذي يأتي في ظل انتشار فيروس كورونا، وسبق لوزارة الأوقاف السورية أن أفتت العام الماضي بعدم جواز الإفطار في رمضان على سبيل الوقاية من الفيروس.

الوطن

اقرأ ايضاً:تصريح خاطئ يثير جدلاً بين رئيس الحكومة وأحد الصحفيين