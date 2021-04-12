ضباط روس يصلون الى مطار الطبقة العسكري والسبب؟

أفادت مصادر اعلامية محلية عن ارسال روسيا ضباطاً من الشرطة العسكرية، إلى مطار الطبقة العسكري بريف الرقة.

وقالت مصادر اعلامية محلية نقلا عن مصادر خاصة، إن الشرطة العسكرية الروسية أرسلت ضباطا برفقة قادة من “الفيلق الخامس والدفاع الوطني” إلى مطار الطبقة العسكري، بهدف تفقد نقاط الفيلق والدفاع في ريف الرقة.

وأضافت المصادر، أن القوات الروسية ستعمل على زيادة دعم القوات السورية في المنطقة بهدف إطلاق حملة تمشيط في بادية “صفيان والرصافة”، حيث قدمت الدعم للقوات المرابضة هناك, في إطار الاستعداد لشن حملة تمشيط ضد داعش بدعم روسي في بادية الرقة.

ويعد مطار الطبقة النقطة الثانية التي تصلها تعزيزات من الشرطة الروسية شمال شرقي سوريا، وذلك بعد مطار القامشلي الدولي الذي دخلت إليه تعزيزات كبيرة قبل أشهر.

وكالات

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