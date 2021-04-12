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القبض على شخصين محكومين بالإعدام في جبلة

القبض على شخصين محكومين بالإعدام في جبلة

‏3 ساعات مضت الاخبار 443 زيارة

القبض على شخصين محكومين بالإعدام في جبلة

تمكّن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية من إلقاء القبض على المدعو (سمير . ح) في محلة الفروة بمدينة جبلة، وضبط بحوزته بندقية حربية تمت مصادرتها.

و بحسب ما نشرت صفحة وزارة الداخلية السورية على “الفيسبوك” فإن المقبوض عليه وجد بحقه العديد من الطلبات وإذاعات البحث والنشرات الشرطية بجرائم تعاطي مواد مخدرة وتهريب مخدرات، وحكم بالسجن وحكم إعدام.

وفي سياق آخر تمكّن فرع الأمن الجنائي أيضاً بكمين محكم من إلقاء القبض على المدعو (سامر . ث) في ريف منطقة جبلة.

وتبين أن المقبوض عليه يوجد بحقه عشرات الطلبات والنشرات الشرطية بجرائم القتل قصداً تمهيداً للسلب والخطف وتشكيل عصابة وسرقة سيارات والسطو المسلح على مكتب تحويل أموال في محافظة حماه، وحكم بالإعدام.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهما، وسيتم تقديمهما الى القضاء المختص.

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