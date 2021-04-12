تسريح قاضي في القضاء العسكري بسبب تسريب معلومات لموقع الكتروني

انتشرت مؤخرا كالنار في الهشيم على مواقع السوشيال ميديا وخاصة الفيسبوك مناشدات لإطلاق سراح قاضي في القضاء العسكري قالوا أنه اعتقل وظلم من قبل رئيس مؤسسته بسبب خوف الأخير منه على منصبه وحصلت تلك المناشدات بسبب طابعها على تعاطف الكثير من الناس .

صاحبة الجلالة تواصلت مع مصادر خاصة في القضاء العسكري للوقوف على حقيقة الأمر حيث أكدت تلك المصادر أن القاضي “ي. ي” غير موقوف نهائيا وإنما تم اعفاؤه بشكل أصولي وقانوني من وظيفته القضائية بعد تحقيقات مكثفة ودقيقة أسفرت عن أدلة تؤكد أنه سرب للإعلام المعادي معلومات مغلوطة أساءت لإدارته وزملائه ومؤسسته وذلك رغم وجود تعاميم تحذر من خطورة التعامل مع هذه المواقع ولاسيما موقع (نور حلب).

وقالت المصادر.. أن إدارة الأمن الجنائي مكافحة الجرائم المعلوماتية أقامت الدليل الفني و العلمي على أن القاضي سرب معلومات عسكرية مختلقة عن إدارته وقيادته للإعلام المعادي بهدف التشويه والتشهير في أوقات عصيبة تمر فيها سورية..

نافية صحة ما ينشره بالتعاون مع ابنته على صفحات الفيسبوك حول أنه “يحارب” لأنه المرشح الوحيد لاستلام لإدارة القضاء العسكري باعتبار أن هناك ستة قضاة أقدم منه .

وتحدثت المصادر عن ملف فساد يتعلق بجمعية سكنية للقضاة وممتلكات وعقارات وسيارات فارهة يمتلكها القاضي وعائلته تثير الكثير من الشبهات حول مصدرها ولاسيما أنه تقلد في السنوات الماضية منصبا رفيعا في حلب.

وكشفت المصادر ان هناك قرارات ستصدر قريبا في هذه القضية

صاحبة الجلالة

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