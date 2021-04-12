إليكم اسرار الحظ التي يخبئها هذا الرقم لمواليد الأبراج

ترتبط اسرار الحظ بالكثير من العوامل ابرزها الابراج. فهي تكشف احياناً ما يمكن ان يخبئه المصير للمواليد من احداث وانقلابات ايجابية او سلبية. كما يمكن التعرف الى تلك الخفايا من خلال الارقام ومنها الرقم 19 المرتبط باسم فيروس كورونا المستجد والذي يعرف علمياً بكوفيد 19. فهذا الرقم يشير الى بعض اسرار الحظ بحسب الابراج.

تأثير الرقم 19 على الابراج

يمكن كشف اسرار الابراج من خلال معرفة تأثير يعض العوامل عليها ومنها الرقم 19 المرتبط بوباء فيروس كورونا المستجد الشائع حالياً.

الحمل

يعني هذا الرقم بالنسبة الى برج الحمل ضرورة عدم اهمال بعض التفاصيل التي تتعلق بالحياة العائلية والزوجية. فإغفالها قد يسبب الانتقال الى مرحلة صعبة تسودها الخلافات واجواء التوتر.

الثور

في حال ارتبط هذا البرج بالرقم 19 بطريقة ما، فهذا يدل على انه من الممكن ان يتم اكتشاف بعض الاسرار التي تساعد على تحسين مستوى الحياة وخصوصاً على المستوى المادي. كما يعني انه حان الوقت لاستخدام المواهب الخفية من اجل تحقيق تقدم غير مسبوق في مختلف الاتجاهات.

الجوزاء

بحسب هذا البرج فإن هذا الرقم قد يحمل لمواليده بعض المفاجآت التي تدعو الى التفاؤل والنظرة الايجابية الى مواقف الحياة. كما انه يدل على انه يجب القيام ببعض الخطوات من اجل الانتقال من المرحلة النظرية الى العملية والبدء بتحقيق الاهداف.

السرطان

يخبئ الرقم 19 العديد من اسرار المصير لمولود برج السرطان. وهذا يشير الى ان على الاخير ان يتوقع امتداد بعض المشاكل التي عانى منها في السابق الى المستقبل القريب. وعليه ان يتوخى الحذر عند اخذ بعض القرارات لأنها قد تؤدي الى نتائج ايجابية يمكن ان تدوم لوقت طويل.

الاسد

يتأثر مولود برج الاسد الى حد كبير بهذا الرقم. فهو يحمل اليه الحظ السعيد في الكثير من مجالات حياته. ومن الممكن ان يشكل بالنسبة اليه اشارة الى انه حان الوقت لحسم بعض الامور العالقة منذ سنوات والى وضع حد لواقع مزعج.

العذراء

يعني الرقم 19 بالنسبة الى مولود العذراء القدرة على الابتعاد عن الاجواء السلبية التي يمكن ان تفرضها بعض الظروف والتمتع بموهبة الحوار الذي يؤدي الى افضل النتائج في المرحلة المقبلة. كما يدل على امكانية بناء بعض العلاقات المفيدة على المستويين الاجتماعي والمهني.

الميزان

يتميز مولود برج الميزان بقدرته على اظهار التفاؤل في مختلف الظروف وان كان بعضها صعباً جداً. وهو ما يمكن ان يعززه لديه حضور الرقم 19 في مختلف المناسبات. ولهذا من الممكن ان يحقق الكثير من الارباح والانجازات رغم الظروف الصعبة التي يعانيها محيطه.

العقرب

من ابرز صفات مولود العقرب الارادة الصلبة والتصميم على متابعة المشاريع اياً تكن الظروف التي يمكن ان تمنع ذلك. ويساعده الرقم 19 عادة على بناء الخطط بوضوح وبكامل التفاصيل من دون ارتكاب الكثير من الاخطاء. ولهذا يشكل بالنسبة اليه اشارة الى انه يمكن تحقيق الاهداف من خلال العمل الجاد.

القوس

في حال ارتباط هذا البرج بالرقم 19 فإن هذا يدل على انه من الممكن ان يواجه بعض المعوقات التي تعترض طريق تنفيذه بعض المشاريع. لكنه يشير ايضاً الى امتلاك الطاقة اللازمة للتغلب عليها وقيادة فريق عمل او مجموعة من المقربين من اجل السير الى الامام بثقة ومن دون خوف او قلق او تردد.

الجدي

من اسرار الحظ والمصير التي يكشفها الرقم 19 في ما يتعلق بمولود برج الجدي ان وده قد يتحول الى مادة للاستغلال من قبل بعض الاشخاص. كما انه يعني عدم استعداده للتراجع امام بعض المواقف التي يرى انها صائبة. وهو ما يمكن ان يشيع اجواء من العداء بينه وبين اشخاص يعيشون او يعملون في محيطه.

الدلو

يعيش مولود الدلو في الوقت الحالي حالة من الانفتاح على الآخرين ومن الارتياح العام. وهو ما يمكن ان يعززه وجود الرقم 19 في اي موقف من مواقف حياته. فهو قد يبدي المزيد من الاستعداد لتقديم الدعم والتشجيع للجميع. كما انه قد يحصل على اشادة مسؤوليه مع ما يترتب على ذلك من مكافآت مالية مهمة.

الحوت

اذا ارتبط مولود برج الحوت بالرقم 19 في بعض المواقف فهذا يدل على انه قد يعيد اليه امراً ما فقده في السنوات الاخيرة. كما انه يمكن ان يساعده على اعادة بناء علاقة تفككت او عمل لم يستكمل او تحقيق هدف مؤجل. ومن اسرار المصير التي يكشفها هذا الرقم ايضاً ضرورة اجراء الاستعداد للتغييرات الكبرى.

المصدر: الجميلة

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