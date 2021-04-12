51 ضبط تمويني في اللاذقية

51 ضبط تمويني في اللاذقية

قامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية بتاريخ اليوم ومتابعة للأسواق وتطبيق نشرة أسعار المواد الأساسية الصادرة عن الوزارة بتنظيم ٥١ ضبط تمويني.

وكانت على الشكل التالي :

١١ ضبوط تموينية بمخالفة الإعلان بسعر زائد

١٤ ضبط تمويني بمخالفة عدم اعلان عن الأسعار

١٢ ضبط تمويني بمخالفة عدم حيازة فاتورة شراء

١ ضبط تمويني بمخالفة حيازة مواد مجهولة المصدر ولا تحوي بطاقة مواصفة

٢ ضبط تمويني بمخالفة عدم إعطاء فواتير شراء (جملة)

١ ضبط تمويني بمخالفة استخدام الخبز التمويني لغير الغاية المخصص لها

١ ضبط تمويني بمخالفة بيع الخبز التمويني بدون كيس نايلون (مخبز)

١ ضبط تمويني بمخالفة بيع الخبز التمويني دون استخدام البطاقة الذكية (مخبز)

١ ضبط تمويني بمخالفة التلاعب بالكمية المباعة من ربط الخبز عبر جهاز البطاقة الذكية (مخبز الدريبة) تم سوق المخالف موجودا الى القضاء المختص اصولا

١ ضبط تمويني بمخالفة نقص وزن ربط الخبز المعدة للبيع (مخبز العرقوب)

كما تم سحب ٤ عينات غذائية وعينتين غير غذائية

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