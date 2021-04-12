من منصة اتحاد العمال .. البرازي عقوبات القانون الجديد رادعة وشديدة

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أمام مجلس اتحاد العمال: المرسوم الذي صدر اليوم ويتضمن قانون حماية المستهلك الجديد يشمل عقوبات رادعة وشديدة مالية وجزائية بحق المرتكبين للمخالفات الجسيمة ومنها الاتجار بالمواد المدعومة وجرائم الغش أو بيع مواد مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.

– يجب على المنتجين والموردين الالتزام بالأسعار المدروسة والتي تحقق لهم هامش ربح موضوعي؛ ولا شك لهم دور أساسي في الاقتصاد الوطني.

– المرسوم الجديد يستهدف حالات الاحتكار والتمنع عن البيع والتلاعب بالأسعار واستغلال تبدل سعر الصرف.

– السلة الرمضانية المعروضة من السورية للتجارة بقيمة ٢٥ ألف ليرة سورية تساوي قيمتها في الأسواق المحلية ٣٦ ألف ليرة سورية.

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