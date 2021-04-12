جمال سليمان يُعلّق عضويته في اللجنة الدستورية السورية

أفادت مصادر اعلامية, أن الفنان السوري المعارض، جمال سليمان، علّق عضويته يوم أمس الأحد، من اللجنة الدستورية، و “هيئة التفاوض” المعارضة، لرغبته العمل السياسي لوحده دون أن يلزم الآخرين بتبني أفكاره.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها موقع راديو “روزنة” فإن سليمان تقدم بطلب تعليق/تجميد عضويته مساء أمس بعد أن وصل إلى مرحلة لم يعد لديه ما يقدمه، بحسب ما جاء في تبرير الطلب، مشيراً إلى أنه يؤمن بـ “حق وواجب الآخرين المتابعة”.

ويأتي تعليق العضوية بعد يوم من إعلانه الانسحاب من منصة القاهرة (الكيان المعارض الذي كان يمثله سليمان في الجهات التفاوضية والتمثيلية مع المجتمع الدولي)، حيث قال سليمان في منشور عبر صفحته على فيسبوك، “في الفترة الماضية، ولأسباب متعددة لم أجد نفسي من خلال كيانات المعارضة. هذا لا يعني طعناً بالمعارضة فأنا جزء منها”.

واعتبر أن “المعارضة بالنسبة للبعض، للأسف، أصبحت مهنة وحرفة وهذا أساء للقضية الوطنية التي نرفع لواءها جميعاً”، مطالباً بمراجعة كاملة لبنية المعارضة.

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