«قطر» تعترض على خطة مطار «هيثرو»

وضع مطار هيثرو في لندن خطة تهدف لجمع 2.8 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 3.8 مليار دولار، من شركات الطيران والعملاء عبر زيادة رسوم المطار.

هذه الخطة واجهت معارضة من بعض أعضاء مجلس الإدارة، لتعلن الخطوط الجوية القطرية، والتي تعد ثاني أكبر مساهم في مطار هيثرو، أن الخطة غير معقولة، وليست في مصلحة الزبائن ويجب رفضها، بحسب تقرير لصحيفة التلغراف.

ووفق التقرير، أن «مطالب مطار هيثرو بتغيير إطار تنظيمي معقد حتى يتمكن من تعويض الخسائر الناجمة عن الوباء، قوبلت بالرفض من قبل هيئة الطيران المدني البريطانية».

ورأى المتحدث باسم مطار هيثرو أن «التعديل التنظيمي ضروري لخفض الأسعار للزبائن».

يشار إلى أن مطار هيثرو تضرر من وباء كورونا بشدة، لأنه يعتمد على أسواق الرحلات الطويلة التي توقفت بالكامل، وتكبد المطار عام 2020، خسائر بلغت ملياري جنيه قبل خصم الضرائب لعام 2020.

وفي وقت سابق، قال المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي والرئيس التنفيذي السابق لشركة “آي إيه جي” المالكة للخطوط الجوية البريطانية “#ويلي_والش”، إن «اتحاد النقل الجوي الدولي سيضغط على المنظمين للتدخل ومنع هيثرو من زيادة الرسوم، التي لا تستطيع شركات الطيران تحملها بعد عام من أزمة كورونا».

الخطوط الجوية القطرية تمتلك حصة 25% في “آي إيه جي”، التي تُعد الخطوط الجوية البريطانية التابعة لها أكبر مشغل للطيران في مطار هيثرو.

وأظهرت بيانات اتحاد النقل الدولي “إياتا”، تراجع عدد ركاب قطاع الطيران عالمياً بنسبة 70% في عام 2020، بظل تهديد جائحة كورونا لآفاق التعافي في العام الحالي.