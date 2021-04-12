الثلاثاء , أبريل 13 2021

قرية برازيلية تبني ثالث أكبر تمثال للمسيح في العالم

‏58 دقيقة مضت أخبار العالم 83 زيارة

قرية برازيلية تبني ثالث أكبر تمثال للمسيح في العالم

تستعد بلدة برازيلية صغيرة لمنافسة مدينة ريو دي جانيرو ببناء تمثال عملاق للمسيح، يتجاوز طوله ارتفاع تمثال تل كوركوفادو، ليكون بذلك ثالث أطول تمثال من نوعه في العالم.

وبدأ بناء التمثال في قرية إنكانتادو بولاية ريو غراندي ديل سور جنوبي البرازيل منذ عام 2019 وهذا الأسبوع تم تركيب ذراعيه وساقيه.

ويتوقع أن ينجز تشييده نهاية العام، وفقا لجمعية “أصدقاء المسيح” التي تنسق عملية بنائه.

ويبلغ ارتفاع التمثال 43 مترا بما في ذلك قاعدة التمثال، ما يجعله ثالث أطول تمثال من نوعه في العالم. ويفصل 36 مترا إحدى يديه عن الأخرى. وسيجهز النصب بمصعد داخلي.

وسيكلف المشروع نحو 351 ألف دولار ممولة من التبرعات حسب الجمعية.

أما تمثال “المسيح الفادي” في كوركوفادو، فيبلغ طوله 38 مترا مع قاعدته، وافتتح في عام 1931.

إقرأ أيضاً :  قصة حب إلكترونية تكبّد مواطنا كويتيا 180 ألف دولار!

المصدر: أ ف ب

الوسوم

وكالة أوقات الشام الإخبارية | شام تايمز
© Copyright 2021, All Rights Reserved