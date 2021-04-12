هنري كيسنجر: هكذا أفقدني الرئيس الراحل حافظ الاسد صوابي

في سرده لتاريخ الصراع العربي الاسرائيلي والمفاوضات الامريكية السورية، يقول داهية الدبلوماسية الأمريكية (هنريكيسنجر):

سألت الرئيس حافظ الأسد في أواخر عام “1973”:

هل تمانع في عقد مباحثات للسلام مع “إسرائيل”؟

فقال: لا.

هل تمانع في أن يكون مؤتمر السلام في جنيف في شباط؟

فقال: لا.

هل تمانع في حضور ميناحيم بيغن للمؤتمر؟

فقال: لا.

هل وهل وهل؟

وكان الأسد يجيب دوماً بِـ: لامانع..

وبعد خمس ساعات من النقاش حول المؤتمر وجدول الأعمال قلتله:

يا سيادة الرئيس لقد حذروني في البيت الأبيض ووكالة المخابرات منك….

فقد قالوا لي إحْذَر منه فهو شديد الذكاء ولايتهاون في شيء….

فقال لي:ماذا وجدت؟

قلت لم أجد سوى كل إيجابية….

ثمّ قلت: حسناً دعني أقول لك سيادة الرئيس: هل تعتقد أني نسيت أن أطرح عليك سؤالاً:

ما قد يكون غاب عنّي؟

قال لي الأسد مبتسماً: نعم…. لقد نسيت أن تسألني، هل سأحضر المؤتمر أم لا؟؟

قلت له: عفواً بالفعل نسيت، حسناً سيادة الرئيس هل ستحضر سورية المؤتمر؟ وبكل بساطة أجابني، بعد تلك الساعات الخمس: بِلا..

وهذا ما أصابَني بالاكتئاب حينئذٍ.