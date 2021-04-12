توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 13 نيسان

برج الحمل 21 آذار – 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،يوم جيد، لكن لا تبالغ في توقعاتك وكن أكثر واقعية، الصباح يبدأ بداية جيدة، لكن قد تصادف مشكلة في فترة الظهيرة تحل بسهولة، انتبه الى وضعك المادي ولا داعي للإسراف بغير معنى، العاطفة جيدة في المساء، فاستغلها لتتقرب من حبيبك.

برج الثور 20 نيسان – 20 أيار

عزيزي برج الثور،لا تكن حساساً جداً، ولا تجعل عاطفتك تقرر القرارات المهمة في حياتك، وحاول أن تحكم عقلك واعرف ما تريد من حياتك، ستقف على العديد من القرارات هذا اليوم، وتغير رأيك بكثير من الامور في حياتك.

برج الجوزاء 21 أيار – 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، ما تزال تائها ولا تعرف ماذا تفعل، اترك حاستك السادسة تقودك الى الصواب، مفاجأة في الظهيرة تكون لصالحك، لكن في فترة ما بعد الظهر يتغير أحد مواعيدك مما يجعلك مزاجياً، في المساء تشعر براحة وفرحة لا تعرف مصدرهما، وابتسامتك لا تختفي عن وجهك، وهناك فرصة للترفيه عن نفسك وتعديل أمورك العائلية.

برج السرطان 21 حزيران – 22 تموز

عزيزي برج السرطان، يوم إيجابي، وخصوصا في مجال العمل والعاطفة، فأنت نشيط ولا شيء يوقفك عن عمل ما تريد، قد تسمع التصفيق من رؤسائك في العمل لإنجازاتك، تنقلب الاحداث في المساء.

برج الأسد 23 تموز – 22 آب

عزيزي برج الأسد،أنت لا تدري ماذا تفعل، قد تتعرض لكلام جارح من المسؤول لديك في العمل لخطأ ارتكبته، ابق هادئاً ولا داعي أن تناقشه لأن ذلك ليس لمصلحتك، المساء قد يكون هادئا بالنسبة إليك الى درجة الملل، لكن صديقا لك أو حبيبك سيخلصك من هذا الجو الكئيب.

برج العذراء 23 آب – 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، يوم يحمل وجهين وقد يغرك، فتبدأ نهارك بداية اعتيادية من دون أي تغيير يذكر والأجواء الهادئة تسيطر على من حولك، فقلة الأحداث ستبقى حتى الظهيرة، الامور العائلية مهمة، فلا تسمح عصبيتك أن تجعلك تتفوه بكلام لا داعي له في فترة ما بعد الظهر.

برج الميزان 23 أيلول – 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، قوتك وشجاعتك قد تشعرانك بالتعب لكثرة النزالات والمناقشات التي تدخلها في صبيحة هذا اليوم، عليك بالهدوء وعدم التصرف كديكتاتور، أما بالنسبة للعمل، فأنت في وضع قوي وعليك استغلال آخر الفرص في فترة ما بعد الظهر.

برج العقرب 23 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،لقد فقدت الصبر لكثرة الأمور التي تحدث معك منذ يومين، لا تقلق فقاربت الأمور على التغير لمصلحتك، لكن عليك تمرير الصباح والظهيرة على خير، فهناك الكثير من التحديات بانتظارك.

برج القوس 22 تشرين الثاني – 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، يبدأ نهارك بداية جيدة، وتنشغل بارتداء ثيابك لتبدو في أبهى صورة لأن لديك الكثير من المواعيد والمقابلات في العمل، ستنجز الكثير من أعمالك في الظهيرة، لكن عندما يأتي المساء ستشعر بالتعب.

برج الجدي 22 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،العمل كل ما يهمك، فأنت تفكر كثيرا في مستقبلك هذه الايام، تفكر جديا بتغيير وضعك لكنني أدعوك الى عدم الاستعجال، في الظهر ضغط العمل يزداد عليك وقد تترك مكان عملك في ساعة متأخرة.

برج الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

عزيزي برج الدلو، اصبر يا عزيزي الدلو، فالأوقات الصعبة ما تزال مستمرة؛ ففي الصباح ستشعر بقليل من التعب وألم في مختلف أنحاء جسمك، كما أن ضغوطات الحياة لن ترحمك في الظهيرة، المساء سيخفف عنك الكثير لكن عليك بأخذ راحة والتزام البيت.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،عقلك لا يتوقف عن التفكير، وذلك لوجود الكثير من الأحداث حولك والفرص التي قد تعرض عليك، استغل ما تبقى من الحظ في الظهيرة لتنجز ما تريد القيام به من أمور مهمة، أما في المساء، فإن الامور العاطفية لن تكون جيدة وهنالك نقاش حاد بينك وبين من تحب.

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