قطار يودي بحياة لاجئ سوري في ألمانيا

توفي لاجئ سوري في ألمانيا بحادث تصادم بين دراجته الهوائية وقطار.

وذكرت مواقع إعلامية أن المتوفى يدعى “محمد ملا مصطفى” وهو من أبناء مدينة الحسكة، شمال شرقي سوريا.

وكان توفي في آذار الماضي، الثلاثيني السوري اسماعيل الجباوي، قي ألمانيا في حادث سير، وهو على دراجته أيضاً.

وقضى لاجئان سوريان آخران أواخر العام الماضي، بحادث مروري شمال ألمانيا، إثر الاصطدام بشاحنة على أحد التقاطعات، وهم من أبناء عائلة واحدة.

الجدير بالذكر أن ألمانيا تضم ما يقارب 780 ألف لاجئ سوري، من أصل مليوني لاجئ من دول مختلفة حول العالم، وفقًا لآخر إحصائية رسمية في البلاد.

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