عمان تصادق على “إعفاء خاص” من التأشيرة مع سورية

عمان تصادق على “إعفاء خاص” من التأشيرة مع سورية

صادق سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، على ثلاثة مراسيم متنوعة متعلقة بقرارات داخلية وأخرى دبلوماسية مع سورية ونيبال.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن أولها يقضي باعتماد الهيكل التنظيمي لمحافظة مسندم، أما الثاني فهو تصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان و سورية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطان صادق على مرسوم ثالث بخصوص اتفاقية بين حكومة عمان وحكومة نيبال حول الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية.

وفي 20 آذار/مارس الماضي، زار وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، سلطنة عمان، والتقى عدداً من المسؤولين، وهي أول زيارة له لبلد عربي وخليجي بعد تسلُّمه منصبه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وسلطنة عمان هي أول دولة عربية وخليجية تعيد سفيرها إلى دمشق، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعدما كانت خفضت تمثيلها في سورية عام 2012؛ إثر الأزمة السورية.

وسبق أن أجرى وزير الخارجية العُماني اتصالاً هاتفياً مع المقداد بُعيد تسلُّمه منصبه وزيراً للخارجية في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

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