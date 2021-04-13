تعديلات على إجراءات منح السوريين فيزا كردستان العراق

كشف مسؤول الخارجية في برلمان إقليم “كردستان العراق” “ريبوار بابكه يي” عن تحضيرات للإعلان عن إجراءات جديدة بخصوص فيزا دخول السوريين إلى إقليم “كردستان العراق” على أن يكونوا قادمين من “أوروبا”.

وقال “بابكه يي” في تصريح لقناة “رووداو” أن التأشيرة باتت متاحة إلكترونياً بمبلغ 100 ألف دينار عراقي أي ما يعادل نحو 70 دولار، أما الراغبين بالحصول على الفيزا عبر المكاتب فإن سعرها الأقصى 135 دولار مضيفاً أن أي زيادة على هذا المبلغ تستوجب الملاحقة القانونية على حد تعبيره.

وأوضح المسؤول البرلماني بأن التحضيرات جارية لتفعيل رابط إلكتروني عبر الانترنت للحصول على فيزا الدخول إلى “كردستان العراق” للسوريين المقيمين في “أوروبا” وفق خطوات تقضي بالحصول على التأشيرة عبر المكاتب الرسمية التابعة لحكومة الإقليم.

كما تم بحسب “بابكه يي” تشكيل لجنة لتلقي الشكاوى حول حالات الابتزاز والاستغلال والاحتكار من قبل المكاتب الخاصة التي تقوم ببيع التأشيرة بمبالغ كبيرة تصل إلى 300 أو 400 يورو، مضيفاً أنه يحق للمكاتب إضافة 35 دولار فقط على التكلفة الأساسية للتأشيرة والتي تحددها حكومة الإقليم.

يذكر أن دخول السوريين إلى إقليم “كردستان العراق” يحتاج إلى الحصول على فيزا مسبقة، فيما يستضيف الإقليم آلافاً من اللاجئين السوريين الذين غادروا البلاد خلال سنوات الحرب.

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