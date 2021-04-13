مدير كهرباء حمص: خروج محطتي توليد من الخدمة أثر على التقنين في جميع المحافظات

مدير كهرباء حمص: خروج محطتي توليد من الخدمة أثر على التقنين في جميع المحافظات

قال مدير كهرباء حمص صالح عمران لبرنامج “المختار” أن محطتي كهرباء خرجتا من الخدمة في حمص ما انعكس سلبا على وضع التقنين في جميع المحافظات”.

وأوضح عمران أنه “خرجت منذ يومين مجموعتا توليد خارج الخدمة من الوزارة وهما محطة جندر المجموعة البخارية، ومجموعة دير علي بالكامل، ما اضطر المؤسسة لتخفيض الكهرباء”.

وأضاف عمران أن “سبب التخفيض يعود إلى نقص الغاز وأعمال الصيانة لمحطة جندر، وهو ما إثر على جميع المحافظات بما فيها حمص، حيث أصبحت4 ونصف قطع وساعة ونصف وصل كمدينة، و5 قطع وساعة وصل كريف”.

وأجاب عمران حول شكوى أحد المواطنين بخصوص عدم وجود عدالة في قطع الكهرباء وغياب وجود برنامج واضح للقطع “لا يوجد أي خط مُعفى من التقنين لكن خط الصبان في شارع الحضارة هو خط شارع تجاري، إضافة لخط شارع العشاق الذي يحتوي مطاعم، فأغلب الموجودين بهذين الشارعين لديهم مولدات”.

وتابع عمران “خط الصبان هو خط منزلي وهو ليس مُعفى من التقنين، منزلي يوجد في بناء يحتوي مطعم ولديه مولدة تُعطي للبناء بأكمله، لكن الخط ليس مُعفى والقطع به 4 ب2 وصل، أو 4ونصف قطع وساعة ونص وصل حسب الامكانيات”.

وأكمل عمران “طلبنا أثناء زيارة رئيس الوزراء ووزير الكهرباء عن طريق المحافظ بزيادة كمية الكهرباء لمدينة حمص وهو ما حدث حيث تم زيادة كمية الكهرباء لمدينة حمص لتصبح 200 ميغا واط”.

وفيما يخص زيادة القطع في حي عكرمة تحدث عمران “السبت ليلاً ظهر عطل على خط الصفا الذي يُغذي هذه المنطقة وتم إصلاحه وعاد إلى الخدمة فوراً، ليكون التقنين في الحي كما في المدينة بأكملها 4 ونصف قطع وساعة ونصف وصل”.

وأردف عمران أن “عدالة التقنين موجودة حيث أن القطع في كل الريف واحد وكذلك الأمر بالنسبة للتقنين في المدينة، وعندما يتحسن الطقس وفق هذه الكميات سيكون من الممكن تزويد المواطنين بساعة كهرباء أكثر”.

وختم عمران بخصوص عدم نشر واقع الكهرباء عبر صفحة المؤسسة على “فيس بوك” أن “الشبكة متغيرة لدينا يومياً وإذا ما نشرنا عبر صفحتنا هذا الأمر سيخلق حالة عدم مصداقية مع المواطنين”.

تلفزيون الخبر

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