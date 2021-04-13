ابل تستعد لعقد حدث جديد يوم 20 من أبريل الجاري

كشفت أحدث التسريبات التي جاءت عبر مساعد ابل الرقمي Siri عن موعد إنطلاق حدث ابل القادم في 20 من شهر أبريل الجاري.

ينطلق حدث جديد لشركة ابل لاحقاً هذا الشهر للإعلان عن الإصدارات الجديدة من أجهزة الشركة، ولقد رصدت التفاصيل الجديدة عبر مساعد ابل الرقمي “Siri”، الذي حدد يوم 20 من أبريل عند طرح سؤال عن موعد حدث ابل القادم.

ولقد توفرت هذه التفاصيل عبر فتح مساعد “Siri” الرقمي على أحد هواتف الأيفون، أو الآيباد، أو أحد أجهزة Macbook في سوق الولايات المتحدة، وبإستخدام Apple ID، ومن المقرر وفقاً للتفاصيل التي كشف عنها “Siri” أن ينطلق الحدث من Apple Park في Cupertino.

وتكشف ابل غالباً عن موعد الأحداث الجديدة المقررة للشركة قبل أسبوع من إنعقاد الحدث، لذا من المتوقع أن تؤكد ابل بشكل رسمي على موعد الحدث خلال الساعات القادمة، ومن المتوقع أيضاً أن تقدم تلميحات عن المنتجات المقرر الكشف عنها خلال الحدث.

يذكر أن التسريبات التي نشرت مؤخراً أشارت إلى أن ابل تخطط للإعلان هذا الشهر عن جهاز iPad Pro بحجم 12.9 إنش وشاشة mini-LED ومعالج A14X، لذا نترقب تأكيد رسمي من ابل على هذه التسريبات خلال الأيام المقبلة.

التقنية بلا جدود

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