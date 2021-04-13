Redmi تستعد للإعلان عن هاتفها المخصص للألعاب في نهاية هذا الشهر

Redmi تستعد للإعلان عن هاتفها المخصص للألعاب في نهاية هذا الشهر

كشفت Redmi اليوم عن خططها لإطلاق أول إصدار من الهواتف المخصصة للألعاب لاحقاً هذا الشهر، ولقد أكدت الشركة من خلال إعلان تشويقي على شراكتها مع “Call Of Duty Mobile”.

تستعد علامة شاومي الفرعية Redmi لإطلاق أول هواتفها المخصصة للألعاب من العلامة التجارية، والذي شغل مجموعة من التسريبات بالفعل خلال الفترة الماضية.

ولقد كشفت تسريبات سابقة عن أن إصدار Redmi الأول من الهواتف المخصصة للألعاب يأتي برقاقة معالج Dimensity 1200، كما كشفت تسريبات أخرى على أن الهاتف يأتي بشاشة OLED مسطحة، والتي تتضمن ثقب للكاميرة الأمامية.

أيضاً من المقرر أن يضم هاتف Redmi المخصص للألعاب بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، كما يضم الهاتف أزرار جانبية مخصصة للألعاب، على أن يتراوح سعر هذا الإصدار بين 305 إلى 380 دولار، لذا نترقب الحدث الرسمي لشركة شاومي في نهاية هذا الشهر لمزيد من التفاصيل

التقنية بلا جدود

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