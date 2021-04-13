لا تضغط على أي أزرار.. هكذا تنقذ جوالك إذا وقع بالماء!

لا تضغط على أي أزرار.. هكذا تنقذ جوالك إذا وقع بالماء!

تشير إحدى الدراسات إلى أن 25٪ من مستخدمي الهواتف الذكية، كانوا عرضة لإتلاف هواتفهم بالكامل بالماء أو أي نوع آخر من السوائل، لذا لا بد من التعرف على الطرق السليمة لتجفيف الهاتف الذكي قبل تلفه عند تعرضه للبلل.

فيما يلي مجموعة من الخطوات العملية لتجفيف الهاتف الذكي إذا تعرض للبلل بأي سائل، وفق ما أورد موقع “ذا نيكست ويب” الإلكتروني:

– أولاً أوقف تشغيل الجهاز فورًا ولا تضغط على أي أزرار.

– إذا كان هاتفك مقاومًا للماء وتبلل بسائل آخر غير الماء، فإن كلاً من آبل وسامسونغ توصي بشطفه عن طريق غمره في مياه ساكنة وليس تحت صنبور جاري.

– امسح الهاتف حتى يجف باستخدام مناشف ورقية أو قطعة قماش ناعمة.

– هز الجهاز برفق لإزالة الماء من منافذ الشحن، ولكن تجنب الاهتزاز الشديد لأن هذا قد يؤدي إلى زيادة انتشار السائل في الداخل.

– قم بإزالة بطاقة SIM.

– تجنب استخدام مجفف الشعر الساخن لأن الحرارة يمكن أن تدمر الأختام المطاطية وتتلف الشاشة.

– جفف الهاتف (وخاصة المنافذ) أمام المروحة.

– اترك هاتفك في حاوية محكمة الإغلاق مليئة بعبوات هلام السيليكا التي يتم وضعها عادة داخل الأحذية والحقائب الجديدة لأنها تساعد على امتصاص الرطوبة.

– لا تشحن الهاتف حتى تتأكد من جفافه بشكل كامل. قد يؤدي شحن الجهاز مع وجود سائل بداخله أو في المنافذ إلى مزيد من الضرر. وتقترح آبل الانتظار لمدة خمس ساعات على الأقل قبل شحن الهاتف.

المصدر: وكالات

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