شابة تقتل نفسها لتفادي الزواج من مسن سبعيني في الامارات

أقدمت شابة آسيوية (21 عاما) على الانتحار بالقفز من الطابق الخامس من مبنى عائلتها في منطقة مويلح بالشارقة في دولة الإمارات.

وبحسب مصادر محلية، فقد أنهت الفتاة حياتها بعد أن علمت أن عائلتها خططت لإرسالها إلى بلدها الأصلي للزواج من خطيب تقدم لها يبلغ من العمر 70 عاما.

وقالت المصادر إن الشرطة هرعت إلى مكان الحادث بعد تلقي مكالمة في وقت مبكر من صباح الخميس الماضي، لكنها عثرت على الفتاة ميتة حيث أصيبت بضرر شديد في جمجمتها ونزيف داخلي في الرئتين.

واحتُجز أفراد أسرة الفتاة لمزيد من الاستجواب، وأحالت الشرطة القضية إلى النيابة العامة لمزيد من التحقيق.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الفتاة كانت وعائلتها في خلاف مستمر حول قضية الزواج المفترض، مع إصرار الأسرة على إتمام الزواج، بينما رفضت الفتاة لأنها أرادت مواصلة تعليمها ولم تكن مهتمة بالزواج من رجل يكبرها سنا بكثير.

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