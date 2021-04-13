الثلاثاء , أبريل 13 2021
حيلة سحرية لمنع الفلافل من تشرب الزيت عند القلي

حيلة سحرية لمنع الفلافل من تشرب الزيت عند القلي

‏51 دقيقة مضت اخبار ساخنة 119 زيارة

حيلة سحرية لمنع الفلافل من تشرب الزيت عند القلي

تعد الفلافل من الأطعمة المفضلة لدى الكثير من الأشخاص في العالم العربي وخاصة في سوريا. فهي تتميز بطعمها اللذيذ وقوامها الشهي. ولكن تواجه السيدات مشكلة عند تحضيرها كونها تمتص الكثير من الزيت أثناء القلي.

إليك الحل:

-يحضر المزيج وتخلط المكونات جيداً. وبعد ذلك تمزج في وعاء على حدة ملعقة طعام من النشاء وملعقة أخرى من بيكربونات الصودا وبيضة واحدة.

-يخفق المزيج جيداً حتى يصبح متجانساً تماماً ويضاف إلى خليط الفلافل قبل صنع الأقراص والبدء بعملية القلي.

-وفي هذه الحالة لن تمتص الأقراص كمية الزيت المعتادة. والسبب الطبقة العازلة التي يشكلها مزيج البيض والبيكربونات والنشاء حولها. كما أن هذه الطريقة تجعلها مقرمشة من الخارج.

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