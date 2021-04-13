حيلة سحرية لمنع الفلافل من تشرب الزيت عند القلي

حيلة سحرية لمنع الفلافل من تشرب الزيت عند القلي

تعد الفلافل من الأطعمة المفضلة لدى الكثير من الأشخاص في العالم العربي وخاصة في سوريا. فهي تتميز بطعمها اللذيذ وقوامها الشهي. ولكن تواجه السيدات مشكلة عند تحضيرها كونها تمتص الكثير من الزيت أثناء القلي.

إليك الحل:

-يحضر المزيج وتخلط المكونات جيداً. وبعد ذلك تمزج في وعاء على حدة ملعقة طعام من النشاء وملعقة أخرى من بيكربونات الصودا وبيضة واحدة.

-يخفق المزيج جيداً حتى يصبح متجانساً تماماً ويضاف إلى خليط الفلافل قبل صنع الأقراص والبدء بعملية القلي.

-وفي هذه الحالة لن تمتص الأقراص كمية الزيت المعتادة. والسبب الطبقة العازلة التي يشكلها مزيج البيض والبيكربونات والنشاء حولها. كما أن هذه الطريقة تجعلها مقرمشة من الخارج.

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