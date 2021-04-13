أبراج لا تثق بنفسها ابداً.. هل أنت من بينها؟

في حياة كل واحد منا صديق، أو شقيق يكترث أكثر مما ينبغي برأي الآخرين. ثقتهم بأنفسهم متدنية لدرجة أن أي حدث يمكنه ان يتحول الى مشكلة كبيرة.

حياتهم الكاملة تتمحور حول الحصول على قبول الاخرين لانهم لم يتمكنوا من تقبل أنفسهم، فهم بكل بساطة لا يملكون القوة التي تمكنهم من حب أنفسهم وتقبل ما هم عليه بحسناتهم وعيوبهم. هذه الفئة هي عادة الأقل ثقة بنفسها وهي في الواقع يمكنها ان تحول حياة من يحيط بها الى جحيم لان دروهم سينحصر وبشكل دائم بجعلهم يشعرون بشكل أفضل حيال أنفسهم.

إليكم الأبراج الأقل ثقة بنفسها:

الجوزاء

الجوزاء برج حساس ولطيف ومحب ويحب الحياة الإجتماعية، ولكن العشق هذا يأتي مع الكثير من مقارنة النفس بالآخرين. لا يحب برج الجوزاء أن يكون وحيداً أو ان يمضي الوقت بمفرده لانه يحتاج وبشكل دائم الى تطمينات من الاخرين تجعله يشعر بأن ما يقوم به في حياته مقبول وصحيح.

وحين لا يحصل على التطمينات فهو يفترض الأسوأ، اي ان الاخرين يفكرون بالسوء وبأنهم يظنون بانه فاشل. في هذه المرحلة يبدأ الجوزاء بإعتبار كل شيء وكأنه امر شخصي، حتى امر بسيط كسؤال احد الأصدقاء رأي شخص اخر، وليس الجوزاء، عن شيء ما فان البرج هذا يعتبر ذلك دليل على انه لا يملك المؤهلات الكافية التي تجعل الاخرين يثقون برأيهم.

التناقض كبير مع برج يعشق الحياة الإجتماعية، فالبعض قد يخيل اليه بانه يملك ثقة كبيرة بالنفس، ولكن الواقع مختلف. الامر يرتبط بإزدواجية الشخصية التي يعاني منها هذا البرج ولكن في كلتي الحالتين ومع الشخصيتين فهو يحصل على ثقته بنفسه من قبول الاخرين له وهي ليست بأي شكل من الأشكال نابعة من إقتناعه بأنه يملك المؤهلات والقوة.

العذراء

العذراء عادة برج متزن يفكر بوضوح ولكن رأي الاخرين به يضرب على الوتر الحساس. قد يكون على إقتناع تام بأن ما يقوم به صحيح 100% وبمجرد أن يعبر شخصاً ما عن رأي مغاير، رغم ان هذا الشخص قد يكون مجرد معرفة عابرة، فان البرج هذا يبدأ بالتشكيك بكل ما يقوم به.

المشكلة مع العذراء هو أنه ينتقد نفسه والآخرين بقسوة، ويمنح التفاصيل إهتماماً بالغة لذلك حين يصادف رأياً لا يدعم ما يقوم به فنحن امام ثقة معدومة بالنفس . معضلة العذراء ان أي انتقاد يمكنه ان يترك أثره الكبير وبالتالي فهو يفكر به لفترة طويلة ويؤثر على مجريات حياته لأسابيع. ما يثير الإستغراب هو انه لا يتردد قبل إنتقاد الاخرين ولكن اي انتقاد في المقابل يمكنه ان يجعله في مكان لا يحسد عليه.. فيفقد ثقته بنفسه ويدخل في حالة من التشكيك وحتى انه قد يكره محيطه.

الميزان

التواجد مع الاخرين امر هام جداً للميزان، ولكن مع برج يعاني من ثقة متدنية بالنفس فالامر مهمة منهكة للغاية. وبما ان الذين يملكون ثقة متدنية بالنفس يكترثون كثيراً برأي الاخرين، وبما ان الميزان دائماً ما يريد التواجد ضمن المجموعة فهو وبشكل دائم امام مجموعة مختلفة من الاراء.. وهذا ما يجعله يختبر الامرين.

هو برج بنشد التوازن والعدل مع الاخرين ويتوقع المثل منهم، ولذلك اي رأي لا يناسبه يعتبره إهانة مباشرة ولا يتقبله. الحقيقة المرة مع الميزان هي أنه يختبئ خلف سعيه للتوازن وكره للمواجهة لانه لا يملك الثقة الكافية بالنفس للقيام بالنقيض.

الحوت

الحوت برج حساس وبالتالي فإن ثقته بنفسه تتأرجح وفق رأي محيطه به. ان تواجد مع مجموعة تظن بانه رائع فهو سيشعر كذلك وان تواجد ضمن مجموعة لا تظن بانه يملك ما هو مميز فهو سيعتبر نفسه كذلك أيضاً.

ثقة الحوت تعتمد كلياً على رأي الاخرين به خصوصاً وانه يحب لعب دور الضحية. لعب الدور هذا هو أسلوبه الدفاعي في عدم المواجهة لانه يدرك بانه لا يملك لا القوة ولا الثقة التي تمكنه من الخروج من المواقف منتصراً.

الحوت يقوم بالتصرفات التي يعرف بأنها ترضي الاخرين وذلك للحصول على قبولهم وبالتالي يخدر مشاعر إنعدام الآمان الخاصة به بشكل مؤقت.

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