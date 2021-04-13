غرام الذهب يواصل انخفاضه في الأسواق السورية

يواصل سعر غرام الذهب انخفاضه بشكل كبير في الأسواق السورية، إذ انخفض الغرام عيار 21 قيراط بقيمة قدرها 3 آلاف ليرة سورية، بعد أن فقد الغرام 7 آلاف ليرة سورية من مكاسبه أمس الاثنين.

ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق عبر صفحتها على فيسبوك، نشرة بأسعار الذهب في سوريا، حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 152 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط الـ 130 ألف و286 ليرة.

وفي بداية شهر شباط الفائت، نصح نقيب الصاغة غسان جزماتي غير المضطرين لشراء الذهب بالتريث والانتظار، مرجحاً تهاوي في الأسعار وتقارب أكبر بين سعر النشرة الرسمية والسعر الرائج في السوق.

وفي نهاية الشهر الفائت، أشار رئيس جمعية الصاغة غسان جزماتي إلى أن التوقعات تذهب باتجاه استمرار انخفاض سعر الذهب مادام هناك انخفاض يومي بسعر الصرف محلياً، وهو ما ترجوه جمعية الصاغة حيث إن انخفاض الأسعار وعودتها للاستقرار سيحسن من حركة المبيعات في الأسواق، وذلك بعد أن عد أن وصل لأعلى سعر له بتاريخ سوريا وهو 230 ألف ليرة بتاريخ 18 آذار.

وخلال الفترة الماضية نشرت جمعية الصاغة عدد من التعميمات شددت فيهم على جميع المحال وصاغة الذهب للالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية وعدم البيع بأي سعر مغاير مع تحمل كامل المسؤولية القانونية حيث سيتخذ بحق المخالف أشد العقوبات القانونية مع إغلاق المحل.

اقرأ أيضا: أسعار الملابس الصيفية هي الأغلى منذ ١٠ سنوات!