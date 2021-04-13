بحث العلاقات الثنائية بين سورية وبيلاروس.. في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والإنسانية
التقى السفير السوري في بيلاروس محمد العمراني مع نائب وزير الخارجية البيلاروسي نيكولاي باريسيفيتش، وبحث معه مختلف القضايا المرتبطة بواقع العلاقات الثنائية بين سورية وبيلاروس، وسبل العمل على تعزيزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والإنسانية،
بالإضافة إلى الدعم السياسي المتبادل على الساحة الدولية في مواجهة التحديات المتشابهة التي تواجه كلا البلدين، وعلى رأسها العقوبات الاقتصادية الظالمة والإجراءات أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية عليهما، ومحاولات التدخل الخارجي في شؤونهما الداخلية.
المصدر: وزارة الخارجية والمغتربين
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