بحث ‏العلاقات الثنائية بين سورية وبيلاروس.. في ‏المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والإنسانية

التقى السفير السوري في بيلاروس محمد العمراني مع نائب وزير الخارجية ‏البيلاروسي نيكولاي باريسيفيتش، وبحث معه مختلف القضايا المرتبطة بواقع ‏العلاقات الثنائية بين سورية وبيلاروس، وسبل العمل على تعزيزها في مختلف ‏المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والإنسانية،

بالإضافة إلى الدعم السياسي ‏المتبادل على الساحة الدولية في مواجهة التحديات المتشابهة التي تواجه كلا ‏البلدين، وعلى رأسها العقوبات الاقتصادية الظالمة والإجراءات أحادية الجانب التي ‏تفرضها الدول الغربية عليهما، ومحاولات التدخل الخارجي في شؤونهما الداخلية‎.‎

المصدر: وزارة الخارجية والمغتربين ‏

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