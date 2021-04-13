شركات الصرافة السورية تسلّم دولار الحوالات للمواطنين بـ 3175 ليرة

رصدت «الوطن» حالة ازدحام للمواطنين أمام بعض شركات الصرافة السورية بغرض استلام حوالاتهم المالية ولدى التواصل مع بعض العاملين في إحدى شركات الصرافة المرخصة والعاملة في السوق أكدوا أنه يتم تسليم الحوالات المالية الواردة بالقطع الأجنبي الدولار بسعر 3175 ليرة وأنه تم اعتماد هذا السعر للحوالات بعد أخذ الموافقات المطلوبة على ذلك.

وأكدوا أن هناك حالة إقبال واسعة من المواطنين على توريد الحوالات العائدة لهم واستلامها على هذا السعر وأن حركة توريد الحوالات تضاعفت خلال اليومين الماضيين.

من جانبه اعتبر نقيب المهن المالية والمحاسبية زهير تيناوي أن هذا الإجراء يسهم في ارتفاع معدل توريد الحوالات بالقطع الأجنبي والتخفيف من الطرق والقنوات غير النظامية التي كانت تدخل عبرها بعض الحوالات ويتم استغلال المواطنين من السماسرة والوسطاء وتفويت توريد القطع الأجنبي إلى القنوات المصرفية.

وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر تيناوي أن توقيت هذا السعر الجديد للحوالات بالتزامن مع قدوم شهر رمضان مفيد ومثمر لأنه من المعروف أن معدل الحوالات يرتفع خلال شهر رمضان خاصة الحوالات العائلية التي عادة ما تكون بين الأقارب أو الأبناء المغتربين خارج البلد ويعملون على إرسال حوالات مالية لأقاربهم وذويهم، وفي المحصلة وصول الحوالات بالقطع الأجنبي إلى البلد هو عامل مهم.

يأتي هذا بعد إقالة حاكم مصرف سوريا المركزي بمرسوم رئاسي مفاجئ أصدره الرئيس الأسد ظهيرة اليوم الثلاثاء.

فيما أفادت مصادر سورية مطلعة أن إقالة حاكم مصرف سوريا جاءت بعد عمليات فساد شارك فيها رجال أعمال كبار, يمكنكم القراءة أكثر عن هذا الموضوع على الرابط:

فساد وقروض لرجال اعمال.. لهذه الأسباب عزل حاكم سوريا المركزي