عالم العملات الرقمية تقتحمه الصين.. وأمريكا قلقة

أعلن البنك المركزي في الصين على أضخم عملة رقمية حكومية في العالم، يسيطر عليها هو عملياً، في خطوة سببت إزعاجاً للولايات المتحدة.

العملة الصينية هذه تخضع حالياً للمرحلة التجريبية داخل حدود البلاد، لكن في المقابل ستكون مفصولة عن النظام المالي العالمي، حيث الهيمنة للدولار الأمريكي.

وأبدى عدد من الأمريكيين اهتماماً بمشروع الدولار الرقمي، ومن بينهم أعضاء في الكونغرس.

وتقول تقارير إعلامية إن «إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأت في التحرك ضد العملة الصينية، وسط مخاوف من أن تكون جزءاً من محاولة أكبر لإسقاط الدولار باعتباره عملة الاحتياطات النقدية في العالم».

ويبحث مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاغون تداعيات إطلاق هذه العملة، التي ربما تشكل التفافاً على العقوبات الأمريكية.

بدورها، تقول الصين إن «الهدف الرئيسي من وراء تدشين هذه العملة هو الوصول إلى سيطرة أكبر على سوق العملات الرقمية المتنامي، واستبدال بعض النقود المعدنية والورقية المتداولة».

وتهدد العملة الصينية الجديدة البنوك التجارية، لكون التعامل سيصبح مباشراً بين البنك المركزي والجمهور، مما ينفي الحاجة لوجود هذه البنوك أو يقلص الاعتماد عليها إلى حد كبير.