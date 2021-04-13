الكشف عن تفاصيل لقاء وزير الخارجية اللبناني والسفير السوري في بيروت

الكشف عن تفاصيل لقاء وزير الخارجية اللبناني والسفير السوري في بيروت

التقى وزير الخارجية اللبناني، شربل وهبة، بالسفير السوري علي عبد الكريم علي ظهر اليوم الثلاثاء 13 نيسان/أبريل في مبنى الخارجية وسط بيروت.

وناقش الطرفان ملفات عدة منها ترسيم الحدود البحرية الشمالية وملف النازحين السوريين في لبنان.

وقال السفير علي عبد الكريم في تصريحه لوكالة “سبوتنيك” إن “اللقاء مع وزير الخارجية اللبناني كان وديا واطلع خلاله على آخر تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل”.

وأضاف علي عبد الكريم أن “سوريا ترى في لبنان بلدا عزيزا شقيقا وكل ما يؤذيه يؤذي سوريا، وملف النازحيين السوريين يشكل عبئا وأكبر من طاقة لبنان”.

وأردف السفير “سوريا قدمت كل التسهيلات لعودة النازحيين إلى سوريا، والأمر يقتضي تنسيقا بين الحكومتين اللبنانية والسورية”.

كما وصف علي عبد الكريم لبنان بالشريك لسوريا في مواجهة الإرهاب، مضيفا أن العقوبات الاحادية الظالمة تخنق سوريا ولبنان.

كما قال السفير السوري “سأنقل للخارجية السورية والقيادة عن رغبة لبنانية بلقاء يجمع اللجان المختصة من الطرفين بما يخص التفاوض بكل الملفات وضمنها الحدود البحرية”.