الأربعاء , أبريل 14 2021

إطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية

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إطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية

أفاد مراسل RT في لبنان بإطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية.

وأشار المراسل إلى أن صافرات الإنذار انطلقت عند الثامنة من مساء اليوم حسب التوقيت المحلي، على أن يتم إطلاقها مرة ثانية لمدة دقيقتين عند الساعة 11 من ظهر غد الأربعاء بمناسبة “ذكرى الجنود الاسرائيليين الذي سقطوا في الحروب وضحايا العمليات العدائية”.

وأطلقت صفارات الإنذار في إسرائيل في 8 أبريل الحالي بمناسبة ذكرى يوم “الكارثة والبطولة إحياء لذكرى 6 ملايين يهودي لقوا حتفهم في أعوام الهولوكوست”.

وفي ما تعلو صفارات الإنذار بهذه المناسبة لدقيقتين، تتوقف مظاهر الحياة بما في ذلك حركة السيارات والمارة، ويتوقف العمل في المؤسسات والشركات وقواعد الجيش.

المصدر: RT

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