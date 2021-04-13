بايدن يقترح على بوتين عقد قمة ثنائية خلال الأشهر المقبلة في دولة ثالثة

بايدن يقترح على بوتين عقد قمة ثنائية خلال الأشهر المقبلة في دولة ثالثة

أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن اقترح، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد قمة بينهما خلال الأشهر المقبلة في بلد ثالث.

وبحسب البيان: أعاد بايدن التأكيد على أهمية بناء علاقة مستقرة مع روسيا.

وقال البيت الأبيض في بيانه، بعد محادثة هاتفية بين رؤساء الدولتين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ الزعيم الروسي فلاديمير بوتين أن “واشنطن ستدافع بحزم عن مصالحها في حالة الاختراق الإلكتروني والتدخل في الانتخابات”.

ونفت روسيا مرارًا الاتهامات بمحاولات التأثير على عملية الانتحابات الديمقراطية في أي دول أخرى، ووصفها المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف بأنها “لا أساس لها على الإطلاق”.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، متحدثا عن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات في أمريكا، إنه “لا يوجد دليل يدعم ذلك”.

يذكر أنه سبق وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه يعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتنين “قاتلا”، وزعم أن بوتين سيتحمل مسؤوليته عن التدخل في الانتخابات الأميركية، وذلك رداً على سؤال ذي صلة من قبل وسائل الإعلام.

ورد بوتين على تعليقات بايدن في نفس اليوم، متمنياً للزعيم الأمريكي الصحة الجيدة، قائلا إن الناس ترى سماتهم الشخصية في الآخرين.

ودعا الرئيس الروسي بايدن لإجراء مناقشة مفتوحة عبر الإنترنت. وأجاب الرئيس الأمريكي، آنذاك، إنه سيتحدث بالتأكيد مع بوتين “في وقت ما”.