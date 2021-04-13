توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 14 نيسان

برج الحمل 21 آذار – 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،في العمل يجب ان تبحث عن كل ما هو افضل لتحسين وضعك، وفكّر أكثر من مرة قبل أن تقرّر ان تستقيل،تفكر جديا في الارتباط بمن تحب لا تصرف انتباهك بسهولة عن الأمور المحيطة بك، ولا تخرج عن الموضوع المطروق أمامك .

برج الثور 20 نيسان – 20 أيار

عزيزي برج الثور،تمدك النجوم بالجاذبية ستكون محور اهتمام المحيطين عليك ان تعرف كيف تستمتع باللحظة الراهنة فهي لن تتكرر، حان الوقت أن تنتظر مقابل للتضحيات التى تقدمها للحبيب.

برج الجوزاء 21 أيار – 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، أنت بحاجة إلى قسط من الراحة والاستجمام للابتعاد عن ضغوطات العمل، القرارت المهمة تتأتي بشكل غير متوقع ،لا تدع أي طرف يتدخل في علاقتك مع من تحب واحرص على خصوصية العلاقة.

برج السرطان 21 حزيران – 22 تموز

عزيزي برج السرطان، لا تتسرع في قبول أية عروض عمل قبل أن تتأكد من أنها أفضل. عليك أن تتخذ خطوة نحو الأمام وأن تفصح عن مشاعرك للحبيب.

برج الأسد 23 تموز – 22 آب

عزيزي برج الأسد،انت بحاجة لمراجعة نفسك وحساباتك حتى تتعلم من التجربة وتتجاوز الاخطاء التي وقعت بها في السابق، عليك أن تثق أكثر بمن تحب هذا سيقوى العلاقة بينكما، ممارسة الرياضة الجسمية والذهنية مفيد اليك هذا اليوم .

برج العذراء 23 آب – 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، النجاح في العمل حليفك، ستكون موضع اعجاب رؤوساء العمل بسبب مهنيتك وسرعة انجاز أعمالك، حاول أن تقابل الحبيب وأن تبحث معه مستقبلك.

برج الميزان 23 أيلول – 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، النجاح في العمل حليفك، ستكون موضع اعجاب رؤوساء العمل بسبب مهنيتك وسرعة انجاز أعمالك، حاول أن تقابل الحبيب وأن تبحث معه مستقبلك.

برج العقرب 23 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،أي علاقة أو مشروع متعدد الزوايا اليوم. بدلاً من تركه يجنّنك، استرح وانظر إلى الموضوع من كافة أبعاده. لأن الاستعجال قد يقودك إلى اتخاذ قرارات خاطئة فقد تدخل في مشرع خاسر يكون مصيبة عليك او قد تترك فرصة العمر التي طالما انتظرتها .

برج القوس 22 تشرين الثاني – 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،حافظ على عملك الحالي لأنك لا تجد أفضل منه بالفترة الحالية ، حاول أن تكون هادئا اليوم وواجه المشاكل بحكمة. تشعر برغبة في التعرف على من تحب وتقوية علاقتك به ، وضعك الأسرى بحاجة الى بعض العناية والاهتمام.

برج الجدي 22 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،لديك اليوم العديد من الأشياء الجديدة التى يجب أن تنجزها.مصاريف المالية تستنزف ميزانيتك، علاقتك العاطفية لن تستمر في السر طويلا عليك أن تعلن عن حبك.

برج الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

عزيزي برج الدلو، العمل في ازدهار وتطور أما العاطفة فتزداد سوءا مع الحبيب، حاول أن تجد حلولا مناسبة. وكن على علم أنه سهل أن تأَخذ مفاهيمكَ العظيمة وتوصلها إلى الحقيقةِ بشكل أنيق.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،ثمة انفراجات كثيرة وايجابية ستحدث في محيط عملك.على المستوى العاطفي حاول أن لا تتورط في العلاقات التى تكون داخل إطار العمل.

إقرأ أيضاً: أبراج لا تثق بنفسها ابداً.. هل أنت من بينها؟