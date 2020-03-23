الشامات على مختلف مناطق وجهكم تكشف عن حظكم، حياتكم وطبعكم

هناك عناصر كثيرة نستطيع تحليلها لنكتشف شخصيتنا وطباعنا. لكن اكنتم تعرفون أن موقع الشامات على وجهكم يمكن أن يخبر أيضاً الكثير عنكم ؟

هذا ما يكشفه مكان الشامات عن شخصيتكم ومستقبلكم :

1-الجبين

الشامة الواقعة في منتصف الجبين تمثّل الحكمة. هذا الشخص لديه أفكار صائبة، نشيط ومجتهد. إذا كانت الشامة على الجهة اليمنى من الرأس، فإنها ترمز إلى الغنى بينما على الجهة اليسرى فهي تعني أن الشخص أناني وقليل الحظ.

2-الحاجبان

الشامة في منتصف الحاجب تشير إلى طبع قيادي، وإلى الغنى والمجد. إذا كانت إلى يمين حاجبكم، فإنها تشير إلى نجاح كبير، زواج ناجح وأطفال بصحة جيدة. ولكن إذا كانت الشامة واقعة إلى اليسار، فهي تعني الجبن، الاعتماد على الغير، وقلة الأولاد، واحتمال أن يواجه الشخص مشاكل في عمله.

3-العينان

الشامة الواقعة عند زاوية العين اليمنى هي مؤشر جيد، حيث يكون الشخص صادقاً، عقلانياً وجديراً بالثقة. إذا كانت واقعة على زاوية العين اليسرى، فهو شخص متعجرف وغير موثوق به.

4-الأنف

الشامة على رأس الأنف تمثل حيوية الفكر وتوقده. هذا الشخص لديه تقدير عالٍ لنفسه. الشامة الواقعة على طرف الأنف الأيمن تشير إلى شخصية وقحة قليلاً. كلما كانت الشامة أكبر، كلما كان هذا الشخص يبحث عن النشاط الجنسي. الشامة على الجهة اليسرى ترمز إلى الإسراف.

5-الخدان

عموماً، الشامة على الخد تمثّل شخصاً شجاعاً وموهوباً في الرياضة. إذا كانت على الخد الأيمن، فالشخص مرهف الإحساس يرعى عائلته ويعطيها الأولوية. أما على الخد الأيسر، فهو شخص منطوٍ ومتغطرس.

6-الأذنان

الشامة على الأذن ترمز إلى الوفرة والمال. مع هذا، فهي تكشف أيضاً عن أن هناك احتمال كبير أن يغرق هذا الشخص لذلك عليه أن يكون حريصاً بقرب الماء.

7-الشفتان

إذا كان لديكم شامة على شفتكم، راقبوا وزنكم ونظامكم الغذائي لأنكم قد تصابون بمشاكل صحية في المستقبل. الشامة على الشفة السفلى تشير إلى أن الشخص يحب أن يأكل وهو يهوى السينما.

8-الذقن

تحبون السفر وأنتم موهوبون في العمل. إذا كانت الشامة واقعة على اليمين، فهي تمثل العقل المنطقي والناحية الديبلوماسية. إذا كانت على اليسار، فهي تمثل شخصاً مباشراً وصريحاً.