تزوّجت من المخرج ناجي طعمي بعد قصّة حب خفيّة وأنجبت 3 أطفال .. قصّة السورية كندة حنا

نجحت خلال مسيرتها الفنية التي بدأتها منذ 14 عامًا وما زالت ممتدة حتى الآن في وضع بصمتها على العديد من الأعمال التي شاركت فيها.

إنها الفنانة السورية كندة حنا التي باتت حديث مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا وذلك بسبب ما تنشره عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”، من صورًا وفيديوهات تثـ.ير جـ.دلًا كبيرًا بين متابعيها.

وقد أثـ.ارت السورية كندة مؤخرًا حالة من الجـ.دل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت فيديو ترقص فيه برفقة شقيقها، وصفه البعض بـ”تصرفًا طفوليًا” وآخرين أبدوا إعجابهم بها وبشقيقها.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتسبب فيها كندة حنا بإثـ.ارة الجـ.دل، حيث كانت قد تصدرت محرك البحث منذ شهر بعد نشرها جلسة تصوير تظهر فيها بإطلالة ووضعيات جريـ.ئة.

هي ممثلة سورية ولدت في 14 ديسمبر 1984، بمدينة حماة السورية، التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرجت منه في عام 2006.

وتزوّجت كندة حنا عام 2013 من المخرج السوري ناجي طعمي بعد قصّة حب خفيّة جمعتهما خلال عملها بالمسلسل الكوميدي السوري “صبايا”، وأثمر هذا الزواج بثلاثة أبناء هم فارس وكاتاليا وكرستين.

كندة وناجي.. حبيبان وصديقان بالمنزل والعمل

وأكدت الممثلة السورية كندة حنا في تصريحات سابقة، أن علاقتها بزوجها المخرج السوري ناجي طعمي أقوى من مجرد زواج، حيث يعيشان كصديقين بالمنزل، كما بالعمل.

وذكرت كندة أن ناجي يعاملها بكل حب وثقة واحترام، حيث يشكل لها سندًا قويًا بالحياة، ورغم عملهما بنفس المجال إلا أنهما يفصلان هذا عن علاقتهما.

وقالت كندة إنها غير مرتبطة تمامًا بعمل زوجها، فهي تختار العمل الذي يعجبها، وإن لم يكن زوجها هو من يخرجه، ومع ذلك تستشيره في كل المواضيع خصوصًا المهنية.

تسبب دورًا لها في انتـ.ـحـ.ـار طفلة

في بداية هذا العام الجاري، صدم العالم السوري بعد انتشار خبر يفيد بانتـ.حـ.ار طفلة سورية تبلغ من العمر 9 سنوات، بسبب تقليدها دور الفنانة السورية كندة حنا والتي تقوم فيه بشـ.نق نفسها بمسلسل “خاتون”.

وعلقت كندة على هذا الخبر الصـ.ادم بكلمات مؤثـ.رة، حيث قالت إن: “الحـ.ادثة موجـ.عة وصـ.ادمة، تخـ.وننا الكلمات فى هذه اللحظات، ولكن ما يمكن قوله إن حـ.اد ثة وفـ.ـاة الطفلة بتول أثـ.رت فيّ كثيرًا”.

وشددت في تصريحات سابقة لها، على ضرورة وضع الإرشادات العمرية قبل عرض المسلسلات فى القنوات العربية على غرار القنوات الأجنبية، فالطفل ليس لديه الوعي الكافي.

“سندريلا وباربي”.. أيهما تفضل كندة؟

اشتهرت كندة حنا بين جمهورها ومحبيها بلقب “باربي الشاشة السورية”، إلا أن الفنانة السورية قد كشفت في تصريحات لها حول هذا اللقب، بأن لقب “سندريلا الشاشة السورية” هو الأقرب لقلبها.

وبررت كندة ذلك بقولها إن لقب “باربي سوريا” يعتبر جميلًا ويشعرها بالثقة إلا أنه لا يناسبها حيث يصلح لعارضات الأزياء وملكات الجمال فقط.

دخول كندة حنا لعالم الفن

تعد الممثلة السورية كندة حنا، من أشهر الفنانات الشابات على الساحة السورية، حيث اشتهرت من خلال العديد من الأعمال الدرامية التي كانت من أبرزها السلسلة الاجتماعية “صبايا”.

وبدأت كندة مشوارها الفني وهي طالبة بالمعهد، حيث شاركت حينها لأول مرة في فيلم “باب الشمس” بجزأيه وذلك في عام 2004.

وتوالت بعد ذلك مشاركتها في العديد من الأفلام والمسلسلات السورية المتنوعة، لكن التميز الحقيقي كان من خلال دورها في مسلسل “صبايا” ومسلسل “بنات العيلة”.

مسلسلات شاركت فيها السورية كندة حنا

شاركت الفنانة السورية كندة حنا في العديد من الأعمال الفنية بجانب العديد من كبار نجوم الوسط الفني وألمع نجوم الدراما سواء في سوريا أو بالوطن العربي، ونجحت في ترك بصمتها في كل دور لعبته.

ومن المسلسلات التي شاركت فيها كندة كان مسلسل “رجال ونساء” عام 2005، ومسلسل “أهل الغرام” عام 2006، والمسلسل التاريخي “أبناء الرشيد الأمين والمأمون”، ومسلسل “ندى الأيام”.

وفي عام 2007، ظهرت كندة حنا في مسلسل “عنترة”، ومسلسل “ممرات ضيقة”، ومسلسل “رسائل الحب والحرب”، وفي 2008 شاركت بالمسلسل التاريخي “الحصرم الشامي”.

كما شاركت في نفس العام بمسلسل “يوم ممطر آخر”، و”رياح الخماسين”، و”حارة ع الهوا”، ومسلسل “رصيف الذاكرة”، و”عندما تتمرد الأخلاق” و”أصعب قرار”، و”جه العدالة”.

وفي 2009 شاركت بالمسلسل “صبايا”، الذي يعد بمثابة نقلة نوعية وفنية في حياة كندة حنا، وشاركت بمسلسل “قاع المدينة”، و”زمن العار”، و”قلوب صغيرة”، و”على قيد الحياة” و”رجال الحسم”.

وظهرت بمسلسل “أسعد الوراق”، و”أبواب الغيم” و”بيت الباشا”، و”الولادة من الخاصرة” و”كشف الأقنعة”، و”ما بتخلص حكاياتنا”، و”بنات العيلة”، و”في قلب اللهب”.

كما شاركت في مسلسل “الانفجار”، و”طاحون الشر”، و”صرخة روح”، و”الغربال”، و”خواتم”، و”وش رَجعك”، و”العراب” و”عين الجورة”، و”خاتون”، و”لستُ جارية”.

كما ظهرت كندة حنا في مسلسل “مذنبون أبرياء” و”باب الحارة”، و”الرابوص”، و”شبابيك”، و”هارون الرشيد”، و”ممالك النار”.

أفلام ظهرت فيها كندة

وكان للسينما نصيب من وجود كندة حنا، حيث شاركت الفنانة السورية في فيلمي “دمشق يا بسمة الحزن”، و”رحمة للعالمين”، و”حسيبة” و”33 يوم”، و”دمشق – حلب”.

المصدر: مدى بوست

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