فتاة روسية: حياتي تغيرت بعد أن طلبت الزواج من بوتين.. شاهد!

فتاة روسية: حياتي تغيرت بعد أن طلبت الزواج من بوتين.. شاهد!

كشفت الفتاة الروسية يوليا شيلوفا في مقابلة مع قناة ”روسيا 1“ ما حدث لها بعد أن تقدمت بطلب الزاوج من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقابلت الفتاة يوليا الرئيس بوتين منذ عام خلال جولة عمل له في مدينة إيفانوفو، وطلبت منه الزواج منها وأعطت مرافقيه صورتين لها خلف إحداهما رقم هاتفها ومعلومات موجزة عنها.

ورد بوتين قائلا: ”عرض جيد، شكرا جزيلا لك“، وسألها عن اسمها.

وكتبت يوليا خلف إحدى الصورتين ”تزوجني. أنا أبلغ من العمر 28 عاما، ليس لدي أطفال ولا مشاكل مادية“.

وقال بوتين في وقت لاحق: ”لطالما كان يطلق على إيفانوفو مدينة العرائس، تلقيت اليوم عرضا للزواج، الفتاة معروفة الآن في جميع أنحاء البلاد“.

وقالت شيلوفا بعد عام من الحادثة: ”لسوء الحظ، لم يتصل بي الرئيس بوتين“.

وأضافت أنها بعد مطالبة الرئيس بالزواج منها، حظيت بالعديد من المعجبين بها الذين يريدون الزواج منها، لكن لم يستطع أي منهم الفوز بقلبها.

ووصفت بوتين بأنه ”قوي الإرادة، وحازم، وقوي“ وقالت إنها لطالما أعجبت به.

ارم نيوز

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